ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में घरेलू सहायिकाओं का सड़क पर प्रदर्शन, मालकिन पर थप्पड़ मारने का आरोप

ग्रेटर नोएडा बीटा—2 कोतवाली क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी में एक घरेलू सहायिका को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया. आरोप है कि एडवांस में पैसा लेकर फ्लैट में काम करने न आने पर विवाद हुआ था. फ्लैट मालकिन ने ही घरेलू सहायिका के साथ मारपीट की. विरोध में शुक्रवार (5 जून) को अन्य घरेलू सहायिकाओं के साथ मिलकर गेट पर प्रदर्शन किया. साथ ही सड़क जाम कर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा—बुझाकर शांत कराया.

मालकिन के थप्पड़ मारने के बाद सभी सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, खेरली भाव निवासी सरिता पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी में घरेलू सहायिका का काम करती है. फ्लैट मालकिन से वीरवार को उसका विवाद हुआ था. विवाद के चलते फ्लैट मालकिन ने उसे थप्पड़ मार दिया. इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की. वहीं, सोसाइटी में काम करने वाली अन्य घरेलू सहायिकाओं को भी घटना की जानकारी दी. विरोध में शुक्रवार की सभी घरेलू सहायिका सोसाइटी के गेट पर एकत्रित हो गई. उन्होंने थप्पड़ मारने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. उसके बाद सड़क पर पहुंच गई और जाम लगाकर हंगामा किया.

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मालकिन के पैसे एडवांस लेने के बाद काम पर ना आने पर हुआ विवाद

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद प्रदर्शन करने वाली महिलाएं शांत हुई और अपने काम पर लौटी. पुलिस ने बताया कि घरेलू सहायिका ने फ्लैट मालकिन से कुछ पैसा एडवांस लेने के बाद काम पर जाना बंद कर दिया. फ्लैट मालकिन ने फोन किया तो वह रिसीव नहीं किया. फ्लैट मालकिन ने वीरवार को उसे सोसाइटी में पकड़ लिया. साथ ही उससे पैसे वापस मांगे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था.

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