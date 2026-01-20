हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड के रामनगर में बाघिन का आतंक, जंगल में मिला व्यक्ति का सिर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

उत्तराखंड के रामनगर में बाघिन का आतंक, जंगल में मिला व्यक्ति का सिर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

Uttarakhand News: रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई है. जहां बाघिन अपने दो शावकों के साथ सक्रिय रूप से घूम रही है. बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अनुमति मांगी है.

By : दानिश खान | Updated at : 20 Jan 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज अंतर्गत बेलगढ़ बीट क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. घटना के बाद वन विभाग की निगरानी में सामने आया है कि घटनास्थल के आसपास एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सक्रिय रूप से घूम रही है. वहीं बाघिन और उसके शावकों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने वाइल्डलाइफ चीफ से अनुमति मांगी है. जैसे ही अनुमति मिलती है क्षेत्र में पिंजरे लगा दिए जाएंगे और ट्रैंक्यूलाइज की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी.

बाघिन को बेहोश कर किया जाएगा रेस्क्यू

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बाघिन और उसके शावकों को बेहोश कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा. इसके बाद मृतक के डीएनए सैंपल का मिलान किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति पर हमला किस वन्यजीव ने किया था. यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि कैमरा ट्रैप में दिखाई दे रही बाघिन ही हमले के लिए जिम्मेदार है, तो उसे उसके दोनों शावकों सहित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा, जहां वे आजीवन संरक्षण में रहेंगे.

घटना शनिवार शाम की है, जब हल्द्वानी बाईपास पुल के समीप बेलगढ़ बीट क्षेत्र में लकड़ी लेने जंगल जा रही महिलाओं ने खून से सने कपड़े देखे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी. मौके पर पहुंची टीम को खून के निशान और व्यक्ति को घसीटकर जंगल के भीतर ले जाने के स्पष्ट सबूत मिले. रविवार सुबह पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें जंगल के भीतर लगभग डेढ़ किलोमीटर अंदर व्यक्ति का सिर बरामद किया गया था.

कैमरा ट्रैप के माध्यम से मूवमेंट पर रखी जा रही नजर

सर्च और निगरानी के दौरान वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के आसपास बाघिन और उसके दोनों शावकों की मौजूदगी दर्ज की है. एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है. कैमरा ट्रैप और फील्ड स्टाफ के माध्यम से मूवमेंट पर नजर भी रखी जा रही है. एसडीओ के अनुसार, शावकों का शारीरिक आकार बताता है कि उनकी उम्र लगभग छह महीने से एक साल के बीच हो सकती है.

शावकों की मौजूदगी के कारण बाघिन का व्यवहार अधिक सतर्क और आक्रामक हो सकता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है. घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हल्द्वानी मार्ग से सटे क्षेत्र में लगे फड़ और ठेलों को हटाया गया है. साथ ही वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं से जंगल में प्रवेश न करने की अपील की है. वहीं वन अधिकारी लगातार लोगों को सतर्क रहने और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Ramnagar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Karnataka DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील Video Viral | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget