संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ

मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में इजरायली पीएम का विरोध किया जा रहा हैं. वहीं संभल में इस युद्ध के लिए शांति हवन भी किए जा रहे हैं. यूपी के संभल में विश्व शांति और आतंकवाद के खात्मे की कामना के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम गुरुवार (5 मार्च) को संभल कोतवाली क्षेत्र के तिवारी सराय स्थित मुन्नी माता मंदिर में सनातन सेवक संघ की ओर से आयोजित किया गया.

विश्व शांति के लिए किया गया यज्ञ

सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और आतंकवाद के समूल नाश की कामना करना है. मंदिर परिसर में विधि-विधान से हवन और पूजन किया गया तथा यज्ञ में आहुति देकर मानवता की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई.

आयोजकों ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है. ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजमीन नेतान्याहु को धर्म और मानवता की रक्षा के लिए शक्ति, साहस और विवेक प्रदान करें.

अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी जताई चिंता

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वैश्विक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रूस और इजरायल लंबे समय से भारत के हितैषी रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार भारत का समर्थन करते रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में ईरान द्वारा भारत के खिलाफ गोलाबारी के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार उपलब्ध कराए जाने जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं.

हवन-पूजन में ये लोग रहे मौजूद

यज्ञ और हवन कार्यक्रम में कई स्थानीय लोग और संगठन के सदस्य मौजूद रहे. सभी ने मिलकर विश्व शांति और आतंकवाद के अंत की कामना करते हुए आहुति दी. कार्यक्रम में प्रभाकर शुक्ला, थान सिंह, विनीत शर्मा, अमित बंसल, संदेश, ऋतिक, विशाल, शोभित, प्रमोद, नवीन, कौस्तुभ, छोटे, शंकर शर्मा, हिमांशु और राज कुमार उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने विश्व शांति, मानवता की रक्षा और आतंकवाद के समूल नाश के लिए सामूहिक प्रार्थना की. आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं.

