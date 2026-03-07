हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSambhal News: संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ

Sambhal News: संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ

Sambhal News In Hindi: संभल में इजरायल के PM बेंजामीन नेतन्याहू की लंबी आयु के लिए यज्ञ और पूजन किया गया. सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति देकर मानवता की रक्षा की प्रार्थना की.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में इजरायली पीएम का विरोध किया जा रहा हैं. वहीं संभल में इस युद्ध के लिए शांति हवन भी किए जा रहे हैं. यूपी के संभल में विश्व शांति और आतंकवाद के खात्मे की कामना के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम गुरुवार (5 मार्च) को संभल कोतवाली क्षेत्र के तिवारी सराय स्थित मुन्नी माता मंदिर में सनातन सेवक संघ की ओर से आयोजित किया गया.

विश्व शांति के लिए किया गया यज्ञ

सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और आतंकवाद के समूल नाश की कामना करना है. मंदिर परिसर में विधि-विधान से हवन और पूजन किया गया तथा यज्ञ में आहुति देकर मानवता की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई.

आयोजकों ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है. ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजमीन नेतान्याहु को धर्म और मानवता की रक्षा के लिए शक्ति, साहस और विवेक प्रदान करें.

अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी जताई चिंता

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वैश्विक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रूस और इजरायल लंबे समय से भारत के हितैषी रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार भारत का समर्थन करते रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में ईरान द्वारा भारत के खिलाफ गोलाबारी के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार उपलब्ध कराए जाने जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं.

हवन-पूजन में ये लोग रहे मौजूद

यज्ञ और हवन कार्यक्रम में कई स्थानीय लोग और संगठन के सदस्य मौजूद रहे. सभी ने मिलकर विश्व शांति और आतंकवाद के अंत की कामना करते हुए आहुति दी. कार्यक्रम में प्रभाकर शुक्ला, थान सिंह, विनीत शर्मा, अमित बंसल, संदेश, ऋतिक, विशाल, शोभित, प्रमोद, नवीन, कौस्तुभ, छोटे, शंकर शर्मा, हिमांशु और राज कुमार उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने विश्व शांति, मानवता की रक्षा और आतंकवाद के समूल नाश के लिए सामूहिक प्रार्थना की. आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं.

Azamgarh News: आजमगढ़ में जाली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा, असली नोटों गड्डी में छिपाकर चलाते थे, 8 गिरफ्तार

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu UP NEWS Iran Israel War ISRAEL Iran ISRAEL SAMBHAL NEWS #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sambhal News: संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ
संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज वाराणसी से शुरू करेंगे 'धर्मयुद्ध यात्रा', 11 मार्च लखनऊ में होगा प्रदर्शन
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज से शुरू करेंगे 'धर्मयुद्ध यात्रा', 11 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar News: खामेनेई की मौत पर गम में हैं शिया मुस्लिम, हरिद्वार के मंगलौर में खिराज-ए-अकीदत का जलसा
खामेनेई की मौत पर गम में हैं शिया मुस्लिम, हरिद्वार के मंगलौर में खिराज-ए-अकीदत का जलसा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget