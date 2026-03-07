हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड खनन विभाग ने रचा नया इतिहास, 950 करोड़ का था लक्ष्य, कर डाली 965 करोड़ की कमाई

उत्तराखंड खनन विभाग ने रचा नया इतिहास, 950 करोड़ का था लक्ष्य, कर डाली 965 करोड़ की कमाई

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड खनन विभाग ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. विभाग ने 950 करोड़ के लक्ष्य से पहले ही 965 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति के मामले में नया इतिहास रचते हुए अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित कर राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

वित्त विभाग की ओर से खनन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 950 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया था. इसके सापेक्ष विभाग ने फरवरी 2026 तक ही 965 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया है. इस प्रकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही विभाग ने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है.

खनन राजस्व के लिए नई उपलब्धि

विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि यही गति बनी रही तो वित्तीय वर्ष के अंत तक राजस्व प्राप्ति लगभग 1100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है. यह आंकड़ा राज्य के खनन राजस्व के लिए एक नई उपलब्धि साबित हो सकता है.

यदि पिछले वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग को 875 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था. इसके मुकाबले विभाग ने 1041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जो उस समय तक का सबसे अधिक राजस्व था. अब चालू वित्तीय वर्ष में भी विभाग बेहतर प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है.

इस सफलता के पीछे क्या रही वजह?

खनन विभाग की इस सफलता के पीछे तकनीकी सुधारों और निगरानी प्रणाली की बड़ी भूमिका मानी जा रही है. विभाग के दो प्रमुख प्रोजेक्ट MDTSS (माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम) और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है.

इन आधुनिक परियोजनाओं के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है. इसके साथ ही खनन गतिविधियों की निगरानी अधिक पारदर्शी और डिजिटल तरीके से की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि इन तकनीकी व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग चार गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है. खनन विभाग की यह उपलब्धि राज्य के लिए एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि मानी जा रही है. 

Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड खनन विभाग ने रचा नया इतिहास, 950 करोड़ का था लक्ष्य, कर डाली 965 करोड़ की कमाई
उत्तराखंड खनन विभाग ने रचा नया इतिहास, 950 करोड़ का था लक्ष्य, कर डाली 965 करोड़ की कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sambhal News: संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ
संभल में इजरायली पीएम नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की दुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज वाराणसी से शुरू करेंगे 'धर्मयुद्ध यात्रा', 11 मार्च लखनऊ में होगा प्रदर्शन
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज से शुरू करेंगे 'धर्मयुद्ध यात्रा', 11 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget