उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चर्चित दालमंडी बाजार से गलियों को चौड़ा करके एक सुगम मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है. जनपद के नगर निगम पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग चरणों में कार्रवाई करते हुए करीब 100 से अधिक मकान को ध्वस्त किया जा चुका है.

प्रशासन द्वारा मकान मालिकों को मुआवजा भी प्रदान किया गया है. अब इस मार्ग पर 180 मकान के अलावा 6 मस्जिद भी चिन्हित है, ऐसे में इन मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन द्वारा मस्जिद कमेटी और केयरटेकर से बातचीत की जा रही है.

यह भी पढ़ें: IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात

रविवार को हुई प्रशासन व केयरटेकर में बैठक

एबीपी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान रविवार के दिन वाराणसी के जिला मुख्यालय स्थित राइफल क्लब पर एडीएम प्रोटोकॉल और मस्जिद से जुड़े हुए केयरटेकर व कमेटी के सदस्यों के बीच एक बैठक हुई .उनसे बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया. प्रशासन का इस मामले पर कहना है कि इन 6 मस्जिद के बदले अन्य जगहों पर भी अगर मस्जिद निर्माण के लिए सहमति बनती है तो सहयोग किया जाएगा. गलियों को चौड़ा करने और सौंदरीकरण कार्य के लिए अब मकान के बाद इन 6 मस्जिद को भी हटाया जाना प्रोजेक्ट के अनुसार निर्धारित है.

दालमंडी में तेज गति से ध्वस्तीकरण का कार्य

अप्रैल और मई महीने में वाराणसी के दालमंडी में जनपद के विभागीय अधिकारियों की तरफ से काफी तेज गति से ध्वस्तीकरण का कार्य कराया गया है. 100 से अधिक मकान को ध्वस्त किया जा चुका है. अब दालमंडी बाजार की गलियां दूर से ही चौड़ी दिखाई देती हैं , बहुत जल्द इस ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा करके एक सुगम मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है , जिसके माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक बेहतर मार्ग उपलब्ध कराया जा सके.

यहां बता दें कि इस कार्रवाई का विरोध स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने किया था, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की नहीं चला और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही. लोगों ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया.

यह भी पढ़ें: UP Weather: यूपी में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, आगरा से लखनऊ तक अलर्ट जारी, 50 की रफ़्तार से चलेंगी हवाएं