उत्तराखंड में बारिश का कहर, 58 सड़कें बंद, चारधाम यात्रा जारी; अगले 5 दिन भी राहत के आसार नहीं

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन और सड़क यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की रविवार शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 58 सड़कें बंद हैं. इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), एक बीआरओ मार्ग, चार पीडब्ल्यूडी सड़कें और 52 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं.

बारिश के बीच चारधाम यात्रा हालांकि लगातार जारी है. रविवार शाम तक 44.75 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. बदरीनाथ में सबसे अधिक 15.17 लाख, केदारनाथ में 14.08 लाख, गंगोत्री में 6.97 लाख और यमुनोत्री में 6.45 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं नैनीताल, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही कई जिलों में आकाशीय बिजली और तेज बारिश के दौर की भी चेतावनी दी गई है.

देहरादून में दर्दनाक हादसा, बारिश के तेज बहाव में बहा 6 साल का मासूम, पाइप में फंसने से मौत

अगले सात दिन भी बारिश जारी रहने का अनुमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 25 जुलाई तक उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. यानी फिलहाल प्रदेशवासियों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा जारी है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

Dehradun Weather News: मूसलाधार बारिश से देहरादून बेहाल, सड़क बनी तालाब; कई वाहन फंसे, कल स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. लगातार बारिश को देखते हुए बंद सड़कों को खोलने का कार्य जारी है और जिला प्रशासनों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.