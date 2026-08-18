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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, 293.10 मीटर पर पहुंचा पानी

हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, 293.10 मीटर पर पहुंचा पानी

Haridwar News In Hindi: सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और वर्तमान में बहाव 293.10 मीटर पर है, जो चेतावनी से 10 सेंटीमीटर ऊपर है.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 18 Aug 2026 04:31 PM (IST)
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उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों तक हो रही लगातार बारिश का असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है. सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और वर्तमान में बहाव 293.10 मीटर पर है, जो चेतावनी स्तर से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर है.

स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग पूरी तरह सतर्क है. बांधों की लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है और जिला प्रशासन के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम के जनपदों को जलस्तर व डिस्चार्ज की जानकारी लगातार उपलब्ध कराई जा रही है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और पशुपालकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा मुनादी व्हाट्सऐप ग्रुप और मीडिया के माध्यम से समय-समय पर चेतावनी जारी की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके.

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सभी विभागों में समन्वय बना हुआ है 

एसडीओ ने बताया कि अपस्ट्रीम में श्रीनगर डैम, देवप्रयाग तथा भागीरथी और अलकनंदा नदी की कैचमेंट में स्थित सभी स्टेशनों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है. केंद्रीय जल आयोग ,जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन कार्यालय के साथ भी बेहतर समन्वय किया जा रहा है. वहीं डाउनस्ट्रीम में चौधरी चरण सिंह बैराज, बिजनौर, नरौरा बैराज, बुलंदशहर सहित अन्य जनपदों को भी जलस्तर और डिस्चार्ज की सूचनाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं. सिंचाई विभाग और प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 

अगले 24 घंटे में बारिश के आसार 

मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और सटे इअलकों में तेज बारिस्ज की 80 से 90 फीसदी संभावना है.इसके साथ ही बादल लगातार छाए रहेंगे. तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि नदियों और बरसाती नालों से दूर रहें क्योंकि तेज बहाव में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. ऋषिकेश हरिद्वार में कई जगह तेज बहाव में वाहन फंसे हैं. हालाँकि कहीं भी जनहानि की सूचना नहीं है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Ganga River Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
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