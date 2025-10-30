Udham Singh Nagar News: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में गुलदार की दहशत एक बार फिर से बढ़ गई है. हमीरावाला में एक गुलदार ने घर में घुसकर एक पालतू डॉगी पिटबुल को अपना निशाना बनाया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कुत्ते को मारने के बाद वहीं बैठा रहा गुलदार

बता दें कि गुलदार गांव हमीरावाला में गुरप्रीम सिंह नाम के व्यक्ति के घर में घुसा. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलदार कैसे घर में घुस रहा है. जानकारी के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह के पालतू कुत्ते पिटबुल को गुलदार ने अपना शिकार बनाया.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, यहां गुलदार ने घर में घुसकर एक पालतू डॉगी पिटबुल को अपना निशाना बनाया. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. pic.twitter.com/oDz0NepYry — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 29, 2025

वीडियो में देख सकते है कि कितनी चालाकी से गुलदार पिटबुल के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है और कुत्ते को मारने के बाद वह वहीं उसके पास कुछ देर तक बैठा रहा. गुलदार के इस हमले के बाद लोगों में दहशत और फैल गई है. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

घटना ने परिवार को हिलाकर रख दिया

लोगों का कहना है कि शाम होते ही वो अपने घरों से बाहर निकलने में डरते है. हर समय उन्हें गुलदार का खतरा बना रहता है.इस घटना ने न सिर्फ परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में लोगों के मन में डर बैठ गया है.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी गुलदार ने जसपुर के गांव बढ़ियोवाला में कुत्ते का शिकार किया था.सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने घटना को खतरनाक बताया.