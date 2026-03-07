उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी, क्या-क्या होंगे बदलाव? यहां पढ़ें

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी मिल गई है. इस संशोधन के माध्यम से आयोग के कार्यक्षेत्र को और प्रभावी बनाने तथा अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है.

भारत के संविधान के अनुच्छेद-29 के तहत देश के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा और उनकी संस्कृति तथा अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसी संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था. समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं, ताकि आयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

क्या अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य?

सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य इन समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देना है. संशोधित विधेयक के माध्यम से आयोग को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं.

अल्पसंख्यक मामलों में त्वरित कार्रवाई की अधिक सुविधा

संशोधन के बाद आयोग को अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की अधिक सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं, ताकि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. सरकार का मानना है कि इससे आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और समुदाय से जुड़े मुद्दों का समाधान तेजी से हो सकेगा.

विधेयक में आयोग को पूर्णकालिक अवधि देने का प्रावधान

विधेयक में आयोग को पूर्णकालिक अवधि देने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे वह लगातार और व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सके. यह कदम लंबे समय से अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से उठाई जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

संशोधन लागू होने के बाद क्या होंगे बदलाव?

सरकार के अनुसार, इस संशोधन के लागू होने के बाद राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी. साथ ही शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भी आयोग अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगा.

राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास और भागीदारी बढ़ेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उनके समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी.