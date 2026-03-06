Moradabad News: दिल दहला देने वाली वारदात, भाई ने बहन की चाकू से हत्या की, मां को भी किया घायल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गयी, जब एक युवक ने अपनी सगी बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जबकि मां को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

जानकारी के अनुसार मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार स्थित गणेश पार्क, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के पास रहने वाली हिमिशिका (25) की उसके भाई हार्दिक ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इस हमले में मां नीलिमा भी घायल हो गईं. घायल नीलिमा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हार्दिक गुरुग्राम में IT कंपनी में करता है काम

जानकारी के मुताबिक, हार्दिक गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करता है और होली के मौके पर घर आया हुआ था. वहीं मृतका हिमिशिका भी गुरुग्राम में ही एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी. होली की छुट्टियों में दोनों भाई-बहन घर आए हुए थे. शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हार्दिक अपनी मां नीलिमा की फैक्ट्री पहुंचा, जहां वह काम करती हैं. वह मां को कार से घर लेकर आया. जैसे ही नीलिमा घर के अंदर पहुंचीं, हार्दिक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. इसी दौरान घर में मौजूद बहन हिमिशिका पर भी उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. नीलिमा ने घर के अंदर ही फर्श पर अपनी बेटी हिमिशिका को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा. उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे.

मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. भीड़ जुटती देख आरोपी हार्दिक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

आरोपी की तलाश में पुलिस कार्रवाई तेज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल मां-बेटी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हिमिशिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीलिमा का इलाज चल रहा है. मामले मे एसपी सिटी कुंवर रण विजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में भाई-बहन के बीच कहासुनी के बाद घटना होने की बात सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी हार्दिक फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं. साथ ही घटना में प्रयुक्त कार की भी तलाश की जा रही है.