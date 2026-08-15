लखनऊ: मदरसे के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोग हुए शामिल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशभर में तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में लखनऊ के कपूरथला स्थित बड़ा चांदगंज में मदरसा हनफिया जिया उल कुरान के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली. हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में मदरसे के छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग प्रभात फेरी में शामिल हुए.

मदरसा हनफिया जिया उल कुरान की ओर से आयोजित प्रभात फेरी में छात्रों ने तिरंगा लेकर इलाके का भ्रमण किया. यात्रा के दौरान देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए और छात्रों का उत्साह बढ़ाया.

मदरसे के शिक्षक निजामी ने सीएम और देशवासियों दी शुभकामनाएं

मदरसे के शिक्षक कारी जमील निजामी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए बेहद खास दिन है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें मदरसे के शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

कारी जमील निजामी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं थी. अंग्रेजों के शासन के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग अत्याचार और शोषण से परेशान थे. जब देश में आजादी का आंदोलन तेज हुआ तो सभी धर्मों और समुदायों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए.

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आजादी में उलेमा और मदरसों से जुड़े लोगों ने भी निभाई भूमिका

उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में उलेमा और मदरसों से जुड़े लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई. देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए अलग-अलग वर्गों के लोगों ने संघर्ष किया. लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद देश आजाद हुआ.

मदरसे के छात्रों की तिरंगा यात्रा इसी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का संदेश देती नजर आई. हाथों में तिरंगा लेकर निकले छात्रों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया.

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