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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, चार मजदूरों की मौत

लखनऊ में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, चार मजदूरों की मौत

Lucknow Road Accident: सामन गंगागंज में सुल्तानपुर हाईवे पर ईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई.पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Aug 2026 01:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्वतंत्रता दिवस के दिन भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है,  यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से भीषण सड़क हादसा हुआ है. बताया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं हादसे की सूचना पुलिस, फायर सर्विस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है. बताया गया कि शनिवार तड़के सामन गंगागंज में सुल्तानपुर हाईवे पर ईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे चार लोग दब गए. सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस, फायर सर्विस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची.

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ट्रैक्टर-ट्रॉली में फंसे लोगों को क्रेन से निकाला

NHAI की क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाकर सभी लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद 108 एंबुलेंस से सभी को CHC गोसाईगंज पहुंचाया गया. यहां तीन लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई.

सड़क हादसे में इन लोगों की गई जान

पुलिस के मुताबिक मृतकों में संदीप रावत (25), पीतांबर रावत (35), पवन रावत (25) निवासी इलिचपुर मजरे पडरांवा, थाना कोठी, बाराबंकी और बलराम रावत निवासी सरायनदर, थाना कोठी, बाराबंकी शामिल हैं.  मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?

घटना के बाबत गोसाईगंज इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि मृतक पीतांबर रावत ग्राम अचकाकामऊ स्थित देशराज के अरबीएफ ईंट-भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाता था, जबकि अन्य मृतक ईंट लादने और उतारने का काम करते थे. हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को हाईवे से हटा दिया गया है और यातायात सुचारु रूप से चल रहा है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 15 Aug 2026 01:09 PM (IST)
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