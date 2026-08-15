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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लाल किले से झूठ नहीं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोले अखिलेश यादव

'लाल किले से झूठ नहीं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोले अखिलेश यादव

Independence Day 2026: सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके संघी साथी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी नहीं कर रहे थे.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 15 Aug 2026 12:45 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं. बीजेपी का राष्ट्रवाद एकरंगी है, जबकि हमारा और आपका राष्ट्रवाद बहुरंगी है. 

सपा चीफ अखिलेश ने कहा कि हमें भाईचारा मजबूत करना है और संविधान की रक्षा करनी है. वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाल किला झूठ बोलने का स्थान नहीं है. वहीं उन्होंने देश की सीमाओं और संसद में विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए.

सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके संघी साथी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे. उन्होंने कहा 'इनके लिए विभाजन ही उत्सव है. इन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान दिया है. बीजेपी और संघी साथियों का लक्ष्य विभाजन था. यही उनकी उपलब्धि है.'

पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि विभाजन आजादी से पहले भी था और आजादी के बाद भी जारी रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वे आज तिरंगा लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है.

इनको मन-मन तिरंगा यात्रा करनी चाहिए- अखिलेश यादव

वहीं सपा प्रमुख ने तिरंगा यात्रा को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को घर-घर तिरंगा यात्रा के बजाय मन-मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए. अखिलेश ने कहा कि तिरंगे के प्रति सम्मान दिल से होना चाहिए. अखिलेश यादव ने संविधान और लोकतंत्र को लेकर कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है. अगर संविधान नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता भी छिन जाएगी. 

उन्होंने कहा कि संविधान जितना मजबूती से चलेगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा. संविधान को ठेस पहुंचाने का मतलब लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचाना है. सपा चीफ ने कहा, 'हम संकल्प लेते हैं कि संविधान को मजबूत करेंगे. इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं.'

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नई पीढ़ी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया

अखिलेश यादव ने युवाओं के आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम बहुत लोग नहीं कर पाए, वह नई पीढ़ी के लोगों ने कर दिखाया. उन्होंने कहा कि जिस सरकार के झुकने की उम्मीद नहीं थी, उसे भी नौजवानों ने झुका दिया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नौजवान भी इस संघर्ष में गए थे.

अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से एक-दूसरे का सम्मान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग पहले 'आप' की बात करेंगे तो सभी को स्थान मिलेगा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखेगी.

अब चुनाव शुरू हो गया है, सिर्फ टिकट तय होना बाकी- अखिलेश

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर भगवान के चढ़ावे की चोरी हुई है और इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं तो यह महापाप है. उन्होंने कहा, 'जो भगवान के चढ़ावे की चोरी कर सकते हैं, वो सड़क के काम, दवाई और पुलिस के काम में चोरी क्यों नहीं कर सकते?'

अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और सभी को अपनी तैयारी पूरी रखनी है. उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू हो गया है, बस टिकट तय होना बाकी है. सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि कोई ऐसा बयान न दें जिससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिले. उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने हर बयान को लेकर सावधान रहना होगा.

सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है. उन्होंने किसानों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा चिंता आज किसानों के सामने है. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा कर रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को राशन देना पड़ रहा है. अखिलेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला.

अखिलेश यादव ने कहा कि विकसित देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार दवा और इलाज की व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के गांव में भी लोग एक महिला को चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

गोमती और गंगा की सफाई पर सवाल

अखिलेश यादव ने गंगा और गोमती की सफाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार ने गंगा को साफ करने का दावा किया था, लेकिन पहले से ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है. अब गोमती को साफ करने की बात की जा रही है. उन्होंने शहरों में कूड़े और जलभराव की समस्या का भी जिक्र किया. अखिलेश ने कहा कि एयरपोर्ट में पानी भरने और गोरखपुर में हर साल जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि अब सरकार के पास बहुत कम दिन बचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घबराई हुई है और इसी वजह से उसकी भाषा बिगड़ रही है. उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार से सवाल पूछ रही है. उन्होंने पेपर लीक और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के दावे को लेकर भी सवाल उठाए. अखिलेश ने कहा कि यह समय रिपोर्ट कार्ड देने का है, नई-नई बातें करने का नहीं.

AI को लेकर भी योगी सरकार पर तंज

अखिलेश यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि दुनिया AI पर काम कर रही थी, तब यूपी में लोग सो रहे थे. उन्होंने कहा कि नई सरकार आने पर युवाओं के भविष्य को बेहतर किया जाएगा. अयोध्या में चंदे से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री AI की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में चंदा चोरी हो गया.

उन्होंने कहा कि संसद में महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. अखिलेश ने केंद्र सरकार से देश के क्षेत्रफल को लेकर भी जवाब मांगा और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहले देश का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है.

यूपी को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अगर ठीक कर लिया जाए तो देश में बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है. उन्होंने समाज में भाईचारा कायम करने का आह्वान किया और कहा कि संविधान की मजबूती से ही लोकतंत्र मजबूत होगा.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 15 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY Independence Day 2026
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