Uttarakhand News: दिल्ली से देहरादून अब ढाई घंटे में, CM धामी बोले- 'यही है नए भारत की रफ्तार'

दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब सिर्फ नक्शे पर बनी एक लकीर नहीं रहा, बल्कि यह जमीन पर अपना असर दिखाने लगा है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे से लौटते वक्त इसी कॉरिडोर से सफर किया और बताया कि उन्होंने दिल्ली से देहरादून का रास्ता महज करीब ढाई घंटे में तय कर लिया. यह सुनकर भले ही अचरज हो, लेकिन यही हकीकत है.

पहले घंटों का सफर अब केवल ढाई घंटे में

जो लोग इस रूट पर सफर करते रहे हैं, वे जानते हैं कि कुछ साल पहले तक दिल्ली से देहरादून पहुंचने में पांच से छह घंटे लग जाते थे. जाम, तंग सड़कें और घुमावदार रास्ते यात्रियों की परीक्षा लेते थे. उस तजुर्बे के बरक्स ढाई घंटे का यह सफर वाकई एक बड़ा बदलाव है. मुख्यमंत्री धामी ने इसे महसूस करते हुए कहा कि यही नए भारत की तेज रफ्तार है.

सीएम धामी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया. उन्होंने कहा कि देश में जिस तेजी से सड़क, हाईवे और कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है, यह कॉरिडोर उसी सोच और उसी इच्छाशक्ति का नतीजा है. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य, जहां भौगोलिक चुनौतियां हमेशा से विकास की राह में रोड़ा बनती रही हैं, वहां इस तरह की परियोजनाएं दोगुनी अहमियत रखती हैं.

Hardoi News: ‘यू शट अप...’, बाहर से किताब खरीदने पर अभिभावक पर भड़कीं प्रिंसिपल, वीडियो वायरल

कॉरिडोर चारधाम यात्रा वालों के लिए होगा वरदान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कॉरिडोर को केवल एक हाईवे समझना सही नहीं होगा. यह उत्तराखंड के लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा है. दिल्ली से देहरादून की दूरी घटने का सीधा फायदा पर्यटन को मिलेगा. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग वरदान साबित होगा, क्योंकि अब वे कम थकान और कम समय में अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे. इसके अलावा मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे तीर्थ व पर्यटन स्थलों तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी.

धामी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी का असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहता. जब राजधानी से संपर्क सुगम होता है, तो निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ती है. उद्योग, व्यापार और कारोबार के लिए यह कॉरिडोर एक नई संभावना लेकर आया है. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी.

सरकार इसी तरह की परियोजनाओं के लिए समर्पित

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह कॉरिडोर इस बात का प्रमाण है कि सही नीति और मजबूत इरादे हों तो पहाड़ भी आड़े नहीं आते. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य में इसी तरह की और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास की यह रफ्तार आने वाले वर्षों में और तेज हो सके.

गौरतलब है कि दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर करीब 210 किलोमीटर लंबा है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने तैयार किया है. इसमें एशिया की सबसे लंबी वन्यजीव एलिवेटेड रोड भी शामिल है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है. यह परियोजना उत्तराखंड के विकास के नजरिए से एक मील का पत्थर मानी जा रही है.

यूपी कैडर के IPS का बंगाल में वीडियो वायरल, अखिलेश यादव बोले- 'बीजेपी ने अपने एजेंट...'