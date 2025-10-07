हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए लेनी होगी प्राधिकरण से मान्यता, 2026 से खत्म होगा मदरसा बोर्ड

उत्तराखंड में मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए लेनी होगी प्राधिकरण से मान्यता, 2026 से खत्म होगा मदरसा बोर्ड

Dehradun News: धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसे को नए कानून के तहत गठित प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी पड़ेगी. इसके साथ, शिक्षकों की भर्ती भी मानकों के हिसाब से की जाएगी.

By : दानिश खान | Updated at : 07 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में अगर मदरसों में धार्मिक शिक्षा देनी है तो इसके लिए अब प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी. प्रदेश में  नया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून लागू होने के बाद शिक्षकों की भर्ती मानव के हिसाब से करनी होगी. इस कानून के लागू होने के बाद, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कोई मदरसा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 के प्रावधानों के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में ही शिक्षा दे सकेंगे.

धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसे को नए कानून के तहत गठित प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी पड़ेगी. इसके साथ, शिक्षकों की भर्ती भी मानकों के हिसाब से की जाएगी.

अगले शैक्षिक स्तर से लेनी होगी मान्यता

अगले शैक्षिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसों को इस कानून के तहत गठित प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी पड़ेगी. प्राधिकरण की मान्यता तीन सत्रों के लिए वैध होगी, इसके बाद नवीनीकरण करना होगा. मान्यता के लिए शैक्षिक संस्थान की जमीन उसकी समिति के नाम होनी ज़रूरी है. सभी वित्तीय लेनदेन अनिवार्य रूप से किसी कमर्शियल बैंक में उस संस्थान के नाम से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से करना होगा.

अल्पसंख्यक संस्थान अपने छात्रों या कर्मचारियों को अपनी किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा. मद्रासों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान परिषद की ओर से निर्धारित योग्यता के हिसाब से शिक्षक नियुक्त करने होंगे. अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी.

एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा

अब इस कानून के बन जाने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा. वहीं अब उन तमाम मद्रासों को अपनी मान्यता इस कानून के तहत लेनी होगी.

बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के चलते मिले थे. जिस पर रिपोर्ट के बाद धामी सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी. ये फैसाल उसी से जोड़ा जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Madarsa Board UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement

वीडियोज

Season's First Snowfall: J&K के Sonamarg, Gulmarg में बर्फबारी, बढ़ी पर्यटकों की उम्मीद
Bihar Floods: Raxaul में Hanuman Mandir डूबा, 3 फीट पानी में भगवान की मूर्तियां!
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget