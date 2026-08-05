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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

Uttarakhand Rain Alert: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है. साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 05 Aug 2026 09:48 AM (IST)
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उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है. भूस्खलन और मलबा आने से प्रदेश में 99 सड़कें बंद हैं, जबकि एहतियात के तौर पर देहरादून में आज (5 अगस्त) सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.  

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, अचानक जलस्तर बढ़ने और संवेदनशील इलाकों में खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है. लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है.

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प्रदेश में 99 सड़कें बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और भूस्खलन के कारण 99 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. इनमें 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, 1 राज्य राजमार्ग, 1 मुख्य जिला मार्ग (MDR), 9 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 87 ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं. संबंधित विभाग युद्धस्तर पर मार्ग खोलने में जुटे हैं, हालांकि कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है.

चारधाम यात्रा जारी, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

बारिश के बीच चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन प्रशासन लगातार मौसम और मार्गों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम तक 45.99 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य लें.

देहरादून में आज स्कूल और आंगनबाड़ी बंद

लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने आज (5 अगस्त) जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा नहीं करने और जिला प्रशासन तथा मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 05 Aug 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
IMD Dehradun News Uttarakhand Rain Alert UTTARAKHAND NEWS
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