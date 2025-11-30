दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां काफी एक्टिव हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम और उजाला नगर के एक इलेक्ट्रीशियन को पुलिस ने पूछताछ के लिया हिरासत में लिया था. हालांकि इन दोनों को पूछताछ के बाद पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है. शनिवार देर रात चली इस जांच कार्रवाई के बाद दोनों का बेस अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें सम्मानपूर्वक मस्जिद बिलाली कमेटी के सुपुर्द करते हुए घर भेज दिया गया.

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस और देहरादून एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की पुष्टि के लिए मौलाना आसिम को हिरासत में लिया था. इसी क्रम में उजाला नगर निवासी एक इलेक्ट्रीशियन से भी पूछताछ की गई. प्रारंभिक जांच में दोनों व्यक्तियों का किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बाहरी संपर्क से कोई संबंध न पाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत रिहा कर दिया.

क्षेत्र में फैली विभिन्न अफवाहों पर रोक लगाते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें कुछ बिंदुओं की पुष्टि करना आवश्यक था. अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने जांच में पूर्ण सहयोग किया और कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने न आने पर उन्हें मुक्त कर दिया गया.

स्थानीय लोगों और मस्जिद कमेटी ने पुलिस प्रशासन की पारदर्शी कार्रवाई की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल अनावश्यक चर्चाओं पर विराम लगाने वाला है, बल्कि क्षेत्र में भरोसे और शांति का संदेश भी देता है. मौलाना आसिम और इलेक्ट्रीशियन दोनों अब अपने दैनिक कार्यों में लौट चुके हैं, जिससे क्षेत्र का सामान्य वातावरण फिर से बहाल हो गया है. वहीं समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अपील की कि किसी भी तरह की अपुष्ट सूचनाओं या अफवाहों से दूरी बनाए रखें और शांति-सौहार्द की परंपरा को बनाए रखने में सहयोग दें.