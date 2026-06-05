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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहस्त्रधारा में फिर बढ़ा खतरा, पिछली त्रासदी से नहीं लिया सबक; नदी किनारे हो रहा अवैध निर्माण

सहस्त्रधारा में फिर बढ़ा खतरा, पिछली त्रासदी से नहीं लिया सबक; नदी किनारे हो रहा अवैध निर्माण

Uttrakhand News: देहरादून के सहस्त्रधारा में पिछले साल हुई त्रासदी के बावजूद नदी किनारे फिर से अवैध निर्माण तेज हो गया है. मौसम विभाग के भारी बारिश अलर्ट के बीच इलाके में खतरा बढ़ गया है.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के खतरे की ओर बढ़ रहा है. पिछले साल आई भारी बारिश और बाढ़ में दर्जनों होटल-ढाबे नदी में समा गए थे और आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई थी, लेकिन मात्र एक साल बाद ही हालात लगभग पहले जैसे हो गए हैं.

पिछले साल हुई थी कई लोगों की मौत

एबीपी न्यूज की टीम जब सहस्त्रधारा पहुंची तो वहां नदी किनारे अवैध निर्माण की गतिविधियां तेजी से चलती दिखीं। छोटे-छोटे ढाबे, दुकानें और होटल बनाए जा रहे हैं. वही जगह जहां पिछले साल भारी तबाही हुई थी, वहां आज फिर पर्यटकों की भारी भीड़ है और अस्थायी निर्माण कार्य जोरों पर है. हजारों पर्यटक नदी के अंदर नहाते नजर आए, जबकि किनारे पर कई जगहों पर निर्माण सामग्री रखी हुई है. स्थानीय लोगों और दुकानदारों की लापरवाही साफ दिख रही है. जबकि पिछले साल अचानक आई बाढ़ ने कई जिंदगियां लील ली थी, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

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प्रशासन पर सवाल, मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में सहस्त्रधारा जैसे संवेदनशील इलाके में बढ़ता निर्माण और पर्यटकों की भीड़ किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है. पिछले साल की त्रासदी के बाद भी प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं दिखाई. अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के बजाय नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है. स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप है.

स्थानीय लोगों की चिंता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बन जाती है. प्रशासन केवल हादसा होने के बाद सक्रिय होता है. यदि समय रहते अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इस बार भी बड़ी जान-माल की हानि हो सकती है. सहस्त्रधारा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी इसे खतरनाक बना रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के स्थायी या अस्थायी निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. देहरादून प्रशासन को तत्काल संवेदनशील इलाकों में सख्ती बरतनी चाहिए, अन्यथा पिछली त्रासदी दोहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है.

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Published at : 05 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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