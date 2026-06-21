अब्बास अंसारी के सपा में जाने की चर्चा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले- 'वो तो पहले से ही...'

उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गाजीपुर स्थित पुलिस लाइन के ग्राउंड में योग किया. मंत्री ओपी राजभर के साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों ने योग किया. इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. इसके अलावा अब्बास अंसारी के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों पर राजभर ने कहा कि वो तो पहले से ही समाजवादी पार्टी में शामिल थे.

समाजवादी पार्टी में टूट के दावे को मजबूत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 'खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे आपने देखा'. मंत्री ने कहा कि टीएमसी टूटी उनके 20 संसद टूटे कोई मानने को तैयार नहीं था, शिवसेना को भी कोई मानने को तैयार नहीं था, उनके भी 6 सांसद टूटे है. मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने महिला विधेयक का विरोध किया है और विधेयक के विरोध में वोट किया है और निश्चित लोकसभा का सत्र चलने जा रहा है और उसी के दौरान यह सब खेल होगा.

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समाजवादी पार्टी की पीडीए पर कसा तंज

ओपी राजभर ने कहा कि जैसा कि आपने देखा पीएम मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम का आवाहन किया है. ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिन पर इस कार्य को सोचा है तो अच्छी बात है. मंत्री ओपी राजभर ने शायराना अंदाज में कहा कि 'लेकर नाम नसीबो का, खून चूसता गरीबों का' नाम तो PDA का लेते हैं और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सहित तमाम लोगों का खून चूसते हैं.

समाजवादी पार्टी के द्वारा 1 जुलाई से पीडीए पेड़ लगाने के सवाल पर कहा कि, अच्छी बात है क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि नदी से पानी, कुएं में कुएं से पानी, हैंडपंप पर और हैंड पंप से पानी के बाद, अब हम लोग बोतल में पी रहे हैं. आने वाली पीढ़ी के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें एक पेड़ लगाना चाहिए.

'राम मंदिर प्रकरण में विपक्ष को नहीं है बोलने का अधिकार'

राम मंदिर के मामले पर कहा कि, वह ट्रस्ट का मामला है, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ट्रस्ट के लोगों के दिए हुए एप्लीकेशन पर एसआईटी की जांच कराई जा रही है. जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मामले पर बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो भगवान राम के दर्शन के लिए भी नहीं गया, जो मंदिर का इतिहास नहीं बता सकता और आज बाहर बैठकर या भाषा बोल रहे हैं.

धोखा देना अखिलेश यादव से सीखें- ओपी राजभर

अब्बास अंसारी पर कहा कि वह तो पहले से ही समाजवादी पार्टी में शामिल थे, अगर धोखा देना किसी को सीखना है तो अखिलेश यादव से सीखे. इसके साथ ही मंत्री ने योग के बारे में बताया कि योग से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और तमाम तरह के टेंशन से मुक्त रहता है और आनंद का अनुभव के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं.

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