UP Weather: यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?

पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई जगह बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बारिश हुई है. हालांकि, रविवार 21 जून को पश्चिमी यूपी और पूर्वी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. यानी एक बार फिर लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है. हालांकि कई शहरों में हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज 21 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, कुछ यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर उष्ण लहर (लू) चलने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है. हालांकि, इस दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

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अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, 22 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई गई है. 23 जून को पश्चिमी यूपी का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में लू चलने की संभावना है. 24 और 25 जून को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 25 जून को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, 26 पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

यूपी के बड़े शहरों का कितना है तापमान?

हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से यूपी के किसी जिलों के लिए आज 21 जून के लिए चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. वहीं, बड़े शहरों के मौजदूा तापमान की बात करें तो आज प्रयागराज का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. बहराईच में 29 डिग्री सेल्सियस, बरेली 29.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज 37.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 29 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 31.4 और मेरठ में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

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