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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबच्चों के खेल मैदान में व्यावसायिक प्रदर्शनी पर हाईकोर्ट सख्त, बांदा विकास प्राधिकरण को फटकार

बच्चों के खेल मैदान में व्यावसायिक प्रदर्शनी पर हाईकोर्ट सख्त, बांदा विकास प्राधिकरण को फटकार

Banda News In Hindi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के खेल मैदान में व्यावसायिक प्रदर्शनी पर रोक लगाते हुए बीडीए को फटकार लगाई. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा और गैर-खेल उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले में बच्चों के खेल मैदान और पार्क की जमीन पर व्यावसायिक प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव के आचरण पर नाराजगी जताई है. 

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों के खेल और मनोरंजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि का व्यावसायिक उपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित जमीन का खेल और पार्क के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

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खेल मैदान में प्रदर्शनी की अनुमति पर कोर्ट ने उठाए सवाल

मामला बांदा के राइफल क्लब प्लेग्राउंड से जुड़ा है. याचिका के अनुसार बांदा विकास प्राधिकरण ने इस खेल मैदान में 10 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक व्यावसायिक प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति दी थी. इसके विरोध में याचिकाकर्ता लल्लू खान और अन्य दो लोगों ने 16 अप्रैल 2026 को जनहित याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि बच्चों के खेल मैदान की भूमि को व्यावसायिक प्रदर्शनी के लिए कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है. अदालत ने इस फैसले के औचित्य पर गंभीर सवाल उठाए.

बीडीए की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने अस्पष्ट और सतही बताते हुए असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि व्यावसायिक प्रदर्शनी को बच्चों के मनोरंजन का नाम देकर उचित ठहराने का प्रयास किया गया, जो स्वीकार्य नहीं है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित और बच्चों के खेल-कूद के लिए निशुल्क आवंटित भूमि का उपयोग व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता. इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति के मूल उद्देश्य के विपरीत है.

चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बांदा विकास प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत संबंधित खेल मैदान का उपयोग खेल और पार्क गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने पर रोक बरकरार रखी है.

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सार्वजनिक स्थलों और बच्चों के खेल मैदानों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सभी की नजर बीडीए के जवाब और मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Banda News UP NEWS
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