बच्चों के खेल मैदान में व्यावसायिक प्रदर्शनी पर हाईकोर्ट सख्त, बांदा विकास प्राधिकरण को फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले में बच्चों के खेल मैदान और पार्क की जमीन पर व्यावसायिक प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव के आचरण पर नाराजगी जताई है.

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों के खेल और मनोरंजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि का व्यावसायिक उपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित जमीन का खेल और पार्क के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

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खेल मैदान में प्रदर्शनी की अनुमति पर कोर्ट ने उठाए सवाल

मामला बांदा के राइफल क्लब प्लेग्राउंड से जुड़ा है. याचिका के अनुसार बांदा विकास प्राधिकरण ने इस खेल मैदान में 10 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक व्यावसायिक प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति दी थी. इसके विरोध में याचिकाकर्ता लल्लू खान और अन्य दो लोगों ने 16 अप्रैल 2026 को जनहित याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि बच्चों के खेल मैदान की भूमि को व्यावसायिक प्रदर्शनी के लिए कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है. अदालत ने इस फैसले के औचित्य पर गंभीर सवाल उठाए.

बीडीए की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने अस्पष्ट और सतही बताते हुए असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि व्यावसायिक प्रदर्शनी को बच्चों के मनोरंजन का नाम देकर उचित ठहराने का प्रयास किया गया, जो स्वीकार्य नहीं है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित और बच्चों के खेल-कूद के लिए निशुल्क आवंटित भूमि का उपयोग व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता. इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति के मूल उद्देश्य के विपरीत है.

चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बांदा विकास प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत संबंधित खेल मैदान का उपयोग खेल और पार्क गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने पर रोक बरकरार रखी है.

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सार्वजनिक स्थलों और बच्चों के खेल मैदानों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सभी की नजर बीडीए के जवाब और मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है.

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