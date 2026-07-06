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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP का मोहरा बन अपने लिए रास्ते बंद कर रहे ओपी राजभर? अखिलेश यादव के बयान में छिपा है राज!

BJP का मोहरा बन अपने लिए रास्ते बंद कर रहे ओपी राजभर? अखिलेश यादव के बयान में छिपा है राज!

OP Rajbhar बीते एक महीने से लगभग हर रोज सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं. बीते दिनों जब अखिवेश का बर्थडे था तब भी राजभर ने टॉन्ट कसा था. आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Jul 2026 10:20 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है. योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछले करीब एक महीने से लगभग रोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं. हर सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर राजभर कोई न कोई राजनीतिक टिप्पणी करते हुए सपा में टूट और बड़े बदलाव के दावे कर रहे हैं.

राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में सपा में बड़ी टूट देखने को मिलेगी. उन्होंने मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक संगठन में मतभेद और बिखराव की बात कही. उनके इन बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

सुभासपा चीफ के दावों को अखिलेश ने किया खारिज

इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने न सिर्फ राजभर की बातों को खारिज किया, बल्कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्हें पहले अपनी पार्टी का भविष्य देखना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी आखिर सुभासपा को 75 सीटें दे रही है, 50 सीटें दे रही है या सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. उनका इशारा साफ था कि गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं.

अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गठबंधन में सुभासपा को 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाई गई. इसी भरोसे पर कई लोगों से एडवांस तक ले लिया गया और अब जब तस्वीर साफ नहीं हो रही है तो वे लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर की ओर माना गया.

सपा प्रमुख ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को कमजोर करने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कई राजनीतिक दलों में टूट करा चुकी है. समाजवादी पार्टी के विधायक, विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा जाने वाले कई नेताओं को भी अलग-अलग समय पर अपने साथ मिलाया गया. उन्होंने कहा कि हर पार्टी में कुछ लोग लालच, दबाव या निजी स्वार्थ में फैसले लेते हैं, लेकिन इससे संगठन कमजोर नहीं होता. समाजवादी पार्टी पहले भी ऐसे दौर से निकली है और आगे भी मजबूती से मुकाबला करेगी.

राजभर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अखिलेश के बयान में छिपा है राज!

इस बीच एक प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर अपनी ओर से नहीं, बल्कि बीजेपी के इशारे पर लगातार बयान दे रहे हैं. उनके मुताबिक बीजेपी जानबूझकर राजभर से सपा पर हमले करा रही है, ताकि भविष्य में उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत खत्म हो जाए और उनके लिए दूसरे राजनीतिक विकल्प भी सीमित हो जाएं.

कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए डरने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले लोगों की जरूरत है. उन्होंने साफ किया कि जो नेता लालच या दबाव में पार्टी छोड़ देते हैं, उन्हें लेकर समाजवादी पार्टी चिंतित नहीं है. पार्टी के पास संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की मजबूत टीम है, जो 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

राजभर के सपा में टूट के दावों पर अखिलेश ने शायराना अंदाज में भी जवाब दिया. उन्होंने कहा, "दाना और गाना कब तक चलेगा, यह अफसाना?" राजनीतिक जानकार इसे राजभर पर किया गया सीधा व्यंग्य मान रहे हैं. इस बयान से यह भी संकेत मिला कि अखिलेश राजभर के दावों को गंभीर राजनीतिक चुनौती के बजाय महज बयानबाजी मान रहे हैं.

कभी गठबंधन का हिस्सा थे राजभर

राजनीतिक तौर पर यह टकराव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेता एक ही गठबंधन का हिस्सा थे. उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत सुभासपा को 19 सीटें दी थीं, जिनमें से छह पर पार्टी को जीत मिली थी. बाद में दोनों नेताओं के रिश्ते बिगड़ गए. राजभर ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और अब योगी सरकार में मंत्री हैं. इसके बाद से वह लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं.

अखिलेश यादव के हालिया बयानों को राजनीतिक गलियारों में सिर्फ जवाबी हमला नहीं माना जा रहा. माना जा रहा है कि उन्होंने यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि जो नेता बीजेपी के साथ रहकर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले करेंगे, उनके लिए भविष्य में सपा के साथ आना आसान नहीं होगा. हालांकि अखिलेश ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके तेवर यह जरूर संकेत देते हैं कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है.

विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है, जबकि समाजवादी पार्टी भी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी है. ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच लगातार बढ़ती बयानबाजी इस बात का संकेत है कि 2027 की चुनावी लड़ाई केवल मुद्दों की नहीं, बल्कि पुराने सहयोगियों, बदले राजनीतिक रिश्तों और नए समीकरणों की भी होगी.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav OP Rajbhar UP NEWS SAMAJWADI PARTY UP Election 2027
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