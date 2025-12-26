उत्तराखंड में कोल्ड डे का कहर, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; पहाड़ों से मैदान तक घना कोहरा

उत्तराखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में शुक्रवार को शीत दिवस जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से देहरादून समेत हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भीषण शीत दिवस को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में दिनभर घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है. खासकर सुबह और देर रात के समय सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

पर्वतीय जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी के आसार जताए गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना अधिक है. इससे पहाड़ों में ठंड और बढ़ेगी तथा तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है.

कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जाएगा. वहीं, कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है. आने वाले दिनों के मौसम पर नजर डालें तो 27 से 29 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है. हालांकि नए साल के स्वागत के साथ ही मौसम करवट ले सकता है. 30 और 31 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क ही रहने की उम्मीद है.

