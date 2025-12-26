लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमले चोरी, गाड़ियों में भरकर ले गए लोग, Video Viral

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने शहरवासियों को शर्मसार कर दिया. पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया था, जिसे खूबसूरत फूलों के गमलों से सजाया था लेकिन, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ यहां गमला चोरी करने की लूट मच गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि गुरुवार (25 दिसंबर) को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती थी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और ग्रीन कॉरिडोर को सजाने के लिए फूलों के गमले लगाए गए थे.

कार्यक्रम खत्म होते ही चोरी किए गमले

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरे कॉरिडोर को छोटे-छोटे आकर्षक गमलों और फूलों के गमलों से सजाया था, ताकि लखनऊ खूबसूरत शहर लगे. लेकिन, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ यहां का नजारा बदल गया. कुछ लोग अपनी गाड़ियों से आए और फूलों से सजे गमले चोरी कर ले जाने लगे, लोग के हाथ जो गमला पड़ा उसे उठाकर ले गए. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बेहिचक बिना कुछ सोचे-समझे गमले उठाकर ले जाते दिख रहे हैं. इनमें कुछ लोग दोपहिया तो कुछ चार पहिया गाड़ियों वाले लोग भी शामिल थे. कई दिनों की मेहनत से सजाए गए शहर को लोगों ने चंद घंटों में ही उजाड़ कर रख दिया.

इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां इसने लखनऊ वासियों को शर्मसार कर दिया है. वहीं लोग अब इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कुछ लोग इसे लखनऊ की तहजीब के खिलाफ बता रहे हैं.

BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर हंगामा, पंकज चौधरी की नसीहत पर सपा की पहली प्रतिक्रिया



