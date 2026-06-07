उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से फोन कॉल पर बातचीत की है. उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि यह बातचीत दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना के सिलसिले में केशव नेगी की गिरफ्तारी के बारे में थी.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिनांक 7 जून 2026 रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से फोन पर बात की. मुख्यमंत्री ने कहा कि CM गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और जांच पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी.

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सीएम धामी को दिल्ली सरकार और जांच एजेंसियों पर है पूरा भरोसा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरा भरोसा है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने लाएंगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी से भी बात की और उन्हें हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाया.

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प्रवासी निवासियों के साथ खंधे से खंधा मिलाकर खड़ी है उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उत्तराखंड सरकार देश भर में रह रहे उत्तराखंड के सभी प्रवासी निवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार हर तरह से उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है.

दिल्ली पुलिस ने केशव नेगी को किया है गिरफ्तार

आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में बीते दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन जारी है. दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित उस गेस्ट हाउस के 65 वर्षीय शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी.

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