CJP Protest: 'भारत को नेपाल बनाने का प्रयास...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास का तंज
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. वहीं अब कवि कुमार विश्वास ने सीजेपी पर तंज कसा है.
दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार (6 जून) को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कवि कुमार विश्वास का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान सीजेपी पर तंज कसा. इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए यूट्यूबर ध्रुव राठी और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साधा.
कुमार विश्वास ने कहा, "मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जर्मनी में बैठा युवक अमेरिका में बैठे दूसरे युवक के साथ मिलकर से तुर्किए के लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है उस समय देश का युवा देश के संस्कार दिखाने के लिए खड़ा हुआ है."
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'कॉकरोच है तो उसकी दवा भी है'
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कुमार विश्वास ने कहा था कि कॉकरोच ऐसा जीव होता है जो घर के अंधेरे कोनों में हमेशा झुंड में रहता है और घर की अच्छी चीजों को भी खराब करता है. कॉकरोच गंदगी में पनपता है और जहां जाता है वहां नुकसान ही करता है. साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह घर में कॉकरोच से बचने के लिए लोग दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह देश में भी जब कॉकरोच पैदा हो गए हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए हिट जैसी दवाई भी मौजूद है.
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सीजेपी ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन
बता दें कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शनिवार को इस ऑनलाइन संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिनमें अधिकतर युवा रहे. इनमें से कई लोग कॉकरोच के मुखौटे पहने नजर आए और उनके हाथों में फूल भी दिखाई दिए. स्कूली छात्र भी अपने माता-पिता के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे. प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए छात्रों ने नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
इन मांगों को लेकर किया प्रोटेस्ट
कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही को लेकर किया गया. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में हिस्सा लेने आने वाले लोगों से पुलिसकर्मियों को 'करुणा और कृतज्ञता के प्रतीक' के रूप में फूल भेंट करने का भी आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि आंदोलन 'प्रेम और शांति' के साथ किया जाना चाहिए.
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