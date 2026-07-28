महोबा की जेल से छूटा, 7 साल बाद एमपी पुलिस ने शातिर को दबोचा

महोबा जनपद में यूपी जेल की चौखट लांघते ही एक शातिर अपराधी को मध्य प्रदेश पुलिस ने धर दबोचा है. जिला बदर अभियुक्त प्रदीप राजपूत चार दिन पहले तमंचे के साथ गिरफ्तार होकर महोबा जेल भेजा गया था. सोमवार देर शाम जैसे ही वह जमानत पर बाहर आया, पहले से मुस्तैद एमपी की गौरिहार थाना पुलिस ने उसे दबोच लिया. प्रदीप वर्ष 2019 से ट्रैक्टर-ट्रॉली लूट के मामले में फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ एमपी कोर्ट से स्थाई वारंट जारी था.

जेल की चारदीवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेने का शातिर बदमाश का सपना महज चंद सेकंड में ही टूट गया. मामला महोबा की जेल का है, जहां अजनर थाना क्षेत्र के कैथौरा गांव निवासी प्रदीप राजपूत पुत्र देवकीनंदन को बीते 23 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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आरोपी को जिला बदर किया गया था घोषित

प्रदीप को जिलाधिकारी महोबा द्वारा 13 जुलाई को 6 महीने की अवधि के लिए जिला बदर घोषित किया गया था. इसके बावजूद वह आदेश का उल्लंघन कर जनपद की सीमा में घूम रहा था. अजनर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र की टीम ने कैथौरा गांव की बंगलाहार पहाड़ी के मोड़ से उसे एक अवैध 315 बोर तमंचे और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था.

जेल से छूटते ही एमपी पुलिस ने दबोचा

इस आधार पर उस पर आर्म्स एक्ट और यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. चार दिन बाद सोमवार देर शाम जब प्रदीप की जमानत मंजूर हुई और वह जेल की चौखट से बाहर निकला, तो उसके परिजन उसकी अगवानी के लिए खड़े थे. मगर, परिजनों की खुशियां चंद पलों में हड़कंप में बदल गईं. जेल के मुख्य गेट पर मध्य प्रदेश के गौरिहार थाने की पुलिस पहले से ही मुस्तैद खड़ी थी. प्रदीप ने जैसे ही जेल के बाहर कदम रखा, एमपी पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा.

आरोपी को अपने साथ ले मध्य प्रदेश पुलिस

दरअसल, प्रदीप राजपूत पर मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्रॉली लूट का गंभीर मामला दर्ज है, वह बीते 7 सालों से लगातार फरार चल रहा था. एमपी की अदालत ने उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी कर रखा था. मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना मिली कि प्रदीप महोबा जेल में बंद है और सोमवार शाम उसे जमानत पर रिहा किया जाना है. एमपी पुलिस ने महोबा पुलिस को सूचना दी और तुरंत महोबा जेल के बाहर घेराबंदी कर ली. पुलिस प्रदीप को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई.

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