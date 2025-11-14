हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pithoragarh News: सीएम धामी ने जौलजीबी मेले का किया शुभारंभ, बोले- 'पैतृक गांव की यात्रा ने ताजा की बचपन की यादें'

Pithoragarh News: सीएम धामी ने जौलजीबी मेले का किया शुभारंभ, बोले- 'पैतृक गांव की यात्रा ने ताजा की बचपन की यादें'

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में भारत–नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया. यहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भारत–नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया. काली और गौरी नदियों के संगम पर लगने वाला यह मेला कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक मेलों में से एक है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल और तिब्बत के व्यापारी भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. उद्घाटन कार्यक्रम में डीडीहाट के विधायक फकीर राम टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

मेले का शुभारंभ करने के बाद सीएम धामी अपने पैतृक गांव टुंडी–बारमौं पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी मां का हाथ थामकर पगडंडी पर चलना शुरू किया और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया. इस भावुक पल को साझा करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका पैतृक गांव उनके लिए सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि उनकी “जड़ें, संस्कार और पहचान” है. उन्होंने कहा कि गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की मुस्कुराहटों ने उनके बचपन की यादों को फिर से जीवंत कर दिया.

सीएम धामी ने ब्रह्मचारी मंदिर में पूजा-अर्चना

गांव पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मचारी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. यहीं स्थित प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने तीसरी कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद उनका परिवार खटीमा चला गया था. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में कार्यक्रम से संबंधित कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं.

जौलाजीबी में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग

उधर, जौलजीबी मेले में पारंपरिक कपड़ों, ऊनी वस्त्रों, जड़ी-बूटियों और हस्तशिल्प की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. भारत और नेपाल के व्यापारियों के लिए यह मेला आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण माना जाता है. बताया गया है कि मुख्यमंत्री धामी दो दिन की कुमाऊं यात्रा पर हैं, जिसके दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और क्षेत्र को नई विकास योजनाओं की सौगातें देंगे.

Published at : 14 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Tags :
Pithoragarh News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Jauljibi Mela
