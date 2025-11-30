अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
Chamoli Earthquake: स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड ही महसूस हुए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं जिला प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया और राहत टीमों को तैयार रखा.
उत्तराखंड के चमोली जिले में आज रविवार (30 नवंबर) की सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई. यह घटना सुबह 10:27 बजे की बताई जा रही है.
चमोली में आए इस भूकंप को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड ही महसूस हुए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए. जिला प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया और राहत टीमों को तैयार रखा. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई जान-माल की हानि या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है.
इससे पहले रुद्रप्रयाग जिले में 15 नवंबर लगभग 6.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. इस दौरान काफी नुकसान भी हुआ था,इस भूकंप में रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय, कोटेश्वर में भवन और उद्योग विभाग भवन भी प्रभावित हुआ था. इससे पहले 14 अक्तूबर को भी उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, इस दौरान इसकी तीव्रता 3.6 रही थी. हालांकि इस दौरान कोई जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई थी.
