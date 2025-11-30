'कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना...', यूपी में इस गलती को नहीं करना चाहते हैं अखिलेश यादव?

बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में समजवादी पार्टी सजग हो गई है. अब खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहां बिहार जैसे गाने मत बना देना, इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि किसी भी गाने को हमारी पार्टी से मत जोड़ देना. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात शनिवार (29 नवंबर) को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही.

बिहार में राजद के समर्थन में गानों की भाषा को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी. जिसमें दबंगई जैसे शब्द भी शामिल थे, इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कलाकारों से अपील की है. अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना.

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मौजूदा यूपी में चल रही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाया था. वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार में राजद के समर्थन में गीतों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अपने यहां के कलाकारों से निवेदन करूँगा कि बिहार की तरह गाने न बनाएं. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से अपील भी की कि किसी भी गाने को हमारी पार्टी से न जोड़ें आजकल AI से सबकुछ अभूत जल्दी तैयार हो जाता है.

बता दें कि बिहार के गानों में रंगबाजी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था जो चुनाव कैम्पेन में काफी नुकसान कर गए. खुद पीएम मोदी ने भी इसका मुद्दा उठाया था. लिहाजा यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. जबकि राजद ने कई गायकों को नोटिस भी जारी किया था,लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अब उस नुकसान से बचने के लिए अखिलेश यादव ने पहले ही तैयारी कर ली है.

SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इसके साथ ही इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया में खामियां खिनाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कह कि जानबूझकर SIR के द्वारा मतदाताओं से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है.