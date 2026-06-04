यूपी में 206 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, 65 जिलों में इधर से उधर हुए अफसर, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों को जिन मुख्य जिलों और क्षेत्रों में भेजा या वहां से हटाया गया है, उनमें लखनऊ, शाहजहांपुर, महराजगंज, महोबा, भदोही, गोंडा, कौशांबी, बलरामपुर, झांसी, अमरोहा, शाहजहांपुर, रामपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, जालौन, कानपुर नगर, सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, सीतापुर, संभल, अयोध्या, हरदोई में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

इसके साथ ही फतेहपुर, बहराइच, एटा, खीरी, मेरठ, फिरोजाबाद, बाराबंकी, कानपुर देहात, बरेली, सचिवायल सुरक्षा, उन्नाव, हापुड़, कुशीनगर, मथुरा, कासगंज, शामली, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, पीलीभीत, मैनपुरी, हमीरपुर, प्रतापगढ़, बुलन्दशहर, जौनपुर, बस्ती, अंबेडकरनगर, मुजफ्फरनगर, चंदौली, बिजनौर, सुल्तानपुर, बलिया, श्रावस्ती, मऊ, कन्नौज, बागपत, बांदा, हाथरस, औरैया और रायबरेली शामिल हैं. इस तरह करीब 65 जिलों में इन तबादलों का असर पड़ा है.

जिन अफसरों का तबादला किया गया है उसमें जितेन्द्र कुमार-द्वितीय को पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक शाहजहाँपुर, अनुरूद्ध कुमार को महराजगंज से महोबा, अशोक कुमार मिश्रा-द्वितीय को भदोही से सहायक सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा, अभिषेक सिंह को कौशांबी से बलरामपुर, अजय कुमार श्रोतिया को झांसी से अमरोहा, पंकज पंत को शाहजहांपुर से रामपुर, उदय प्रताप सिंह-द्वितीय को गोरखपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, शिव ठाकुर को मण्डलाधिकारी मुरादाबाद से सहारनपुर, दीपक कुमार सिंह-द्वितीय को मण्डलाधिकारी आगरा से शाहजहांपुर भेजा गया है.

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साथ ही मनीष कुमार यादव को मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी प्रयागराज से सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, अमित कुमार पाण्डेय को पीटीएस जालौन से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अमित कुमार को सोनभद्र से मीरजापुर, संजीव कुमार शर्मा को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से अलीगढ़, महीपाल सिंह को सहायक सेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ से सहायक सेनानायक 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़, अवधेश कुमार विश्वकर्मा को सहायक सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, गणेश कुमार को आरटीसी चुनार मिर्जापुर से पीटीसी मुरादाबाद, प्रशान्त सिंह को मण्डलाधिकारी गोरखपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, विवेक जावला को मिर्जापुर से संभल और पवन कुमार वर्मा को LIU गोंडा से LIU अयोध्या भेजा गया है.

वहीं विवेक वार्ष्णेय को LIU अयोध्या से मण्डलाधिकारी आगरा, इन्द्र पाल सिंह को मण्डलाधिकारी सहारनपुर से सीआईडी मुख्यालय लखनऊ, रवि प्रकाश सिंह को हरदोई से फतेहपुर, रत्नेश्वर सिंह को गोरखपुर से झांसी, रूपेन्द्र कुमार गौड़ को बहराइच (सम्बद्ध डीजीपी मुख्यालय) से मण्डलाधिकारी अलीगढ़, अरूण कुमार सिंह-V को महोबा से एटा, अभिषेक कुमार यादव को अमरोहा से खीरी, राम प्रकाश द्वितीय को तकनीकी सेवाएं लखनऊ (सम्बद्ध मुख्यमंत्री कार्यालय) से मेरठ, राजीव कुमार सिसौदिया को रेलवे सहारनपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, अनिवेश कुमार सिंह को फिरोजाबाद से अलीगढ़ में नई तैनाती दी गई है.

प्रयांक जैन को प्रयागराज भेजा

उधर, धर्मेन्द्र कुमार सिंह को सहायक सेनानायक 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी से कानपुर देहात, देवेन्द्र कुमार-30 को सहायक सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा से रेलवे सहारनपुर, सतीश कुमार राय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, हेमंत उपाध्याय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से बरेली, चित्रांशु गौतम को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से बहराइच, राजू निषाद को मण्डलाधिकारी अलीगढ़ से अयोध्या, भगत सिंह को मुख्य सुरक्षा अधिकारी सचिवालय लखनऊ से सहायक सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, प्रयांक जैन को शाहजहांपुर से स्टाफ आफीसर एडीजी जोन प्रयागराज, संतोष कुमार सिंह-तृतीय को उन्नाव से रायबरेली, स्तुति सिंह को हापुड़ से संभल और वीर सिंह को फतेहपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी भेजा गया है.

इलके अलावा संजीव कुमार- प्रथम को कासो एयरपोर्ट सुरक्षा कुशीनगर से EOW मुख्यालय लखनऊ, सुधीर कुमार सिंह को सहायक सेनानायक 02वीं वाहिनी एसएसएफ गोरखपुर से सुरक्षा मुख्यालय डीजीपी कार्यालय लखनऊ, प्रवीण कुमार तिवारी को फिरोजाबाद से मथूरा, हर्षित चौहान को बाराबंकी से सीतापुर, रविन्द्र कुमार सिंह को एएनटीएफ प्रयागराज से महराजगंज, मनोज कुमार सिंह को झांसी से मण्डलाधिकारी मेरठ, संदीप कुमार वर्मा को एएनटीएफ प्रयागराज से कासगंज, सर्जना सिंह को अलीगढ़ से सहायक सेनानायक 49वीं वाहिनी पीएसी गौतमबुद्धनगर, अमर दीप कुमार मौर्या को शामली से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद में तैनात किया गया है.

वहीं अरविन्द कुमार-द्वितीय का गौतमबुद्धनगर से खीरी का स्थानांतरण निरस्त कर वहीं रखा गया है, राशिद अली खान को सीआईडी लखनऊ से सहायक सेनानायक 05वीं वाहिनी एसएसएफ सहारनपुर, ज्योतिश्री को बलरामपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अभिषेक कुमार पटेल को मेरठ से अलीगढ़, रघुराज को चंदौली से लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ, विनोद कुमार को ललितपुर (सम्बद्ध डीजीपी मुख्यालय) से सहायक सेनानायक 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, सुजीत कुमार राय को सिद्धार्थनगर से रायबरेली, हरेन्द्र सिंह यादव को सहायक सेनानायक पुलिस अकादमी मुरादाबाद से 03वीं वाहिनी एसएसएफ प्रयागराज, प्रतीक कुमार को अयोध्या से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, प्रदीप कुमार सिंह को अमरोहा से संभल, आशीष निगम को अयोध्या से उन्नाव और देव आनन्द को पीटीएस जालौन से बरेली भेजा गया है.

इसके अलावा हर्ष मोदी को रायबरेली से चित्रकूट, राज कमल को सहायक सेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ से पीलीभीत, पंकज वर्मा को लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ से पुलिस अकादमी मुरादाबाद, अनिल कुमार कपरवान को एटीएस लखनऊ से मथुरा, अंजनी कुमार राय को सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा कमिश्नरेट वाराणसी से सचिवालय सुरक्षा लखनऊ, मुनीश चन्द्र को सहारनपुर से हापुड़, शैलेन्द्र कुमार बाजपेई को जालौन से सहायक सेनानायक 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, श्वेता आशुतोष ओझा को विधि प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय प्रयागराज से सहायक सेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, रजनीश कुमार उपाध्याय को कासगंज से बदायूं भेजा गया है.

मयंक तिवारी को गौतमबुद्धनगर भेजा

साथ ही रितेश त्रिपाठी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से एसीओ सेक्टर मेरठ, मयंक तिवारी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, सन्तोष कुमार सिंह को मैनपुरी से फिरोजाबाद, विनीता को हमीरपुर से पीटीएस मेरठ, शुचिता सिंह को मेरठ से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, अमन सिंह को सीतापुर से संभल, रक्षपाल सिंह को ललितपुर से झांसी, आशीष शर्मा को मथुरा से एटीएस लखनऊ, सुमित त्रिपाठी को सहायक सेनानायक 02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर से भदोही, अभय प्रताप मल्ल को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से बलरामपुर, राजीव द्विवेदी को अलीगढ़ से प्रतापगढ़ और अजय विक्रम सिंह को एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी कासो आजमगढ़ से सहायक सेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ भेजा गया है.

उधर, श्वेता वर्मा को मथुरा से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, गौरव उपाध्याय को महोबा से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, भास्कर कुमार को गाजीपुर से बुलन्दशहर, देवेश सिंह- को जौनपुर से बरेली, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को LIU बस्ती से सीआईडी मुख्यालय लखनऊ, शिखा भारती को मीरजापुर से एससीआरबी लखनऊ, शक्ति सिंह को अमरोहा से बाराबंकी, विदुष सक्सेना को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से शाहजहाँपुर, प्रभात राय को भदोही से सोनभद्र, शुभम कुमार को अंबेडकरनगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अनिल कुमार सिंह को रायबरेली से बस्ती में तैनाती दी गई है.

विकास कुमार जायसवाल को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ, रविन्द्र प्रताप सिंह को मुजफ्फरनगर से प्रतापगढ़, मिथलेश कुमार तिवारी को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से सहायक सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ, दयाशंकर द्विवेदी को मण्डलाधिकारी बरेली से खाद्य प्रकोष्ठ मेरठ, राजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अजीत सिंह चौहान को जौनपुर से चंदौली, इश्तियाक अहमद को सहायक सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी से एसडीआरएफ लखनऊ, दीपक चतुर्वेदी को पीलीभीत से हापुड़, शाहिदा नसरीन को कासगंज से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ और पवन कुमार- को यूपीपीसीएल लखनऊ से सहारनपुर भेजा गया है.

जितेन्द्र कुमार सिंह को मैनपुरी से कासगंज, राधा रमण सिंह को झांसी से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दुर्गेश कुमार मिश्रा को रेलवे मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, जितेन्द्र कुमार सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सहारनपुर, अनिल कुमार पाण्डेय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, सुभाष चन्द्रा को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से मुजफ्फरनगर, मुकेश सिंह रावत को सहायक सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर ही पुनर्नियुक्त किया गया है, संग्राम सिंह को बिजनौर से मेरठ, शिप्रा पाण्डेय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से मुख्यालय महानिदेशक (आईजी एलओ कार्यालय) लखनऊ, अनुष्का को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, लल्लन यादव को पीटीएस सुल्तानपुर से पीटीएस गोरखपुर भेजा गया है.

अमित सिंह को रायबरेली से हरदोई, पूर्णिमा सिंह को बुलन्दशहर से सहायक सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा, देशराज सिंह को बलिया से LIU चित्रकूट, मो० रिजवान को सीआईडी मुख्यालय लखनऊ से सहायक सेनानायक 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी, सुरेन्द्र शर्मा को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 08वीं वाहिनी पीएसी बरेली, कुशल पाल सिंह यादव को स्टाफ आफिसर एडीजी जोन प्रयागराज से सहायक सेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी, अवधेश कुमार सिंह को जालौन से श्रावस्ती, शिखर को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से मण्डलाधिकारी गोंडा और आशुतोष कुमार-द्वितीय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से सहायक सेनानायक 02वीं वाहिनी एसएसएफ गोरखपुर भेजा गया है.

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शेषमणि उपाध्याय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा से स्टाफ आफीसर एडीजी वाराणसी जोन, नितेश प्रताप सिंह को बिजनौर से मऊ, सोनम सिंह को उन्नाव से रामपुर, कीर्ति निधि आनन्द को रामपुर से गोरखपुर, लक्ष्मीकान्त गौतम को झांसी से हरदोई, मंजरी राव को मिर्जापुर से कन्नौज, अमरनाथ यादव को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से मथुरा, प्रगति यादव को फतेहपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, गौरव सिंह-1 को बरेली से देवरिया, योगेन्द्र सिंह-द्वितीय को गोरखपुर से गोंडा, विजय कुमार चौधरी को बागपत से जौनपुर, राघवेन्द्र सिंह-द्वितीय को बलरामपुर से सुलतानपुर, अनिल कुमार वर्मा को आजमगढ़ से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, आलोक सिद्धू को संभल से बदांयू, कृष्ण कुमार तिवारी को बदायूं से सहायक सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा, अरूण कुमार नौहार को रायबरेली से अंबेडकरनगर, यतेन्द्र सिंह नागर को मुजफ्फरनगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, अमरनाथ गुप्ता को प्रतापगढ़ से बांदा, करिश्मा गुप्ता को प्रतापगढ़ से चित्रकूट भेजा गया है.

इसके साथ ही रुचि गुप्ता को सहारनपुर से LIU बस्ती, सौरभ सामन्त को सुलतानपुर से कौशांबी, शिल्पा वर्मा को गोंडा से गोरखपुर, विनय प्रभाकर साहनी को प्रतापगढ से सोनभद्र, वीरेन्द्र विक्रम को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अतुल अंजान त्रिपाठी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, अजय कुमार राय को शाहजहांपुर से जौनपुर, अतुल कुमार पाण्डेय को रामपुर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, वरूण मिश्रा को हापुड़ से मथुरा, चारू द्विवेदी को सोनभद्र से चंदौली और सुकन्या शर्मा को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा से बागपत भेजा गया है.

विनय कुमार द्विवेदी को मुजफ्फरनगर भेजा

प्रियंका बाजपेयी को कन्नौज से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, विमल किशोर मिश्रा को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, मयंक मिश्र को अयोध्या से कन्नौज, देवव्रत बाजपेयी को मुजफ्फरनगर से शाहजहांपुर, राहुल पाण्डेय-द्वितीय को सोनभद्र से पीलीभीत, अभिषेक कुमार पाण्डेय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, विनय कुमार द्विवेदी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से मुजफ्फरनगर, अंकित मिश्रा को हरदोई से संभल, दीपक कुमार को संभल से बुलन्दशहर भेजा गया है.

रवि शंकर को मुजफ्फरनगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, सतीश कुमार शर्मा को श्रावस्ती से बलिया, जटाशंकर मिश्र को बाराबंकी से मीरजापुर, राज कुमार सिंह द्वितीय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज, गुंजन सिंह को मथुरा से मुजफ्फरनगर, विकास प्रताप सिंह चौहान को बुलन्दशहर से हाथरस, अन्निद्य विक्रम सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से गाजीपुर, प्रिया सिंह को कानुपर देहात से झांसी, अभितेष सिंह को सहारनपुर से औरैया, सत्येन्द्र सिंह को हरदोई से चित्रकूट, सौम्या सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से मेरठ, अशोक सिंह को औरैया से मैनपुरी, शेखर सेंगर को गाजीपुर से फिरोजाबाद, शैलेन्द्र सिंह परिहार को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज से औरैया और कुन्दन कुमार सिंह को कुशीनगर से गोरखपुर भेजा गया है.

राजेश कमल को हमीरपुर से जालौन, रंजीत कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अजय कुमार श्रीवास्तव को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से कुशीनगर, अंशुमान श्रीवास्तव को देवरिया से बदांयू, अभिषेक श्रीवास्तव को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से रामपुर, अभिनव यादव-द्वितीय को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से एटीएस लखनऊ, प्रतीक दहिया को पीलीभीत से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, महेश त्यागी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, मो० फहीम कुरैशी को बलिया से मीरजापुर भेजा गया है.

सैफुद्दीन बेग को पीएसी झांसी में तैनाती

इसके साथ ही श्यामवीर सिंह-द्वितीय को हाथरस से सहायक सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़, सैफुद्दीन बेग को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज से सहायक सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी, अजय कुमार सिंह को अयोध्या से जालौन, योगेन्द्र कुमार को अयोध्या से सहायक सेनानायक 02वीं वाहिनी एसएसएफ गोरखपुर, उमेश यादव को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सहायक सेनानायक 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, अंजनी कुमार पाण्डेय को मऊ से सहायक सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, अशोक कुमार सिसोदिया को सहारनपुर से रेलवे गाजियाबाद, अरविन्द कुमार पाण्डेय को सीतापुर से ललितपुर, प्रमोद कुमार सिंह को मेरठ से बुलन्दशहर, विश्व ज्योति राय को भदोही से मेरठ, राजीव रंजन श्रीवास्तव को पीलीभीत से सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा तैनाती दी गई है.

उस्मान को बलिया से सहायक सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, यशपाल सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज से हमीरपुर, राम सूरत सोनकर को यूपीपीसीएल लखनऊ से हरदोई, पीतम पाल सिंह को मथुरा से रामपुर, जितेन्द्र कुमार-द्वितीय. को रामपुर से मथुरा, राजीव कुमार यादव को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज से मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी (कासो) प्रयागराज, विनय चौहान को बस्ती (सम्बद्ध डीजीपी मुख्यालय) से मण्डलाधिकारी गोरखपुर, कृष राजपूत को मऊ से मण्डलाधिकारी मुरादाबाद और सोम प्रकाश वर्मा को बिजनौर से मऊ नियुक्त किया गया है.