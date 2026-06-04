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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

UP News: दिल्ली में हुई आगजनी की घटना के बाद आज लखनऊ में अलग-अलग जो प्रतिष्ठान है वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं. लखनऊ में FSO के मौजूदगी में चेकिंग अभियान चलाया गया.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Jun 2026 12:06 PM (IST)
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दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी स्थित ‘फ्लोरिश स्टे बी एंड बी’ में भीषण आग की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है. वहीं दिल्ली के इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं. सीएम योगी ने दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग का संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभागों, PWD और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ कई अन्य विभागों को निर्देश दिया है कि "सभी ऊंची इमारतों, दफ्तरों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जाए और अग्निशमन सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाया जाए. सभी होटलों का विशेष सुरक्षा निरीक्षण किया जाए और एक ऑडिट रिपोर्ट जमा की जाए."

वहीं दिल्ली में हुई आगजनी की घटना के बाद आज लखनऊ में अलग-अलग जो प्रतिष्ठान है वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं. लखनऊ के Gemini कॉन्टिनेंटल होटल में FSO के मौजूदगी में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर पानी निकालने में थोड़ी शुरुआती तौर पर दिक्कत हुई जिसको एक दिन के अंदर सही करने का निर्देश सीएफओ की तरफ से दिया गया है. सीएफओ का कहना है कि लखनऊ में 9 फायर स्टेशन है सभी फायर स्टेशन अपने-अपने क्षेत्र के जगह पर जो भी प्रतिष्ठान संस्थान हैं, वहां पर मानकों के अनुरूप चेकिंग कर रहे हैं और जहां भी दिक्कतें हैं उनको सही करने के निर्देश दे रहे हैं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ अंकुश मित्तल ने कहा, "हमने जांच की है और यहां व्यवस्थाएं ठीक हैं. यहां कुछ कमियां हैं जिन्हें लिखकर हम इन्हें अवगत करा देंगे. सभी होटलों में ड्राइव चलाई जा रही है. सभी स्टेशन प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में होटलों की जांच कर रहे हैं... लापरवाही मिलने पर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिल्ली के एक होटल में लगी आग में हुए जानमाल के नुकसान पर शोक बताया. सीएम योगी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा,"दिल्ली में भीषण अग्निकांड में हुई जनहानि बेहद दुखद और हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजन के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.” 

बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह करीब 8:30 बजे आग लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई. कई स्थानीय लोगों सहित बचावकर्मी पांच मंजिला संकरी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मौके पर पहुंचे, घटना के समय इमारत में कई लोग सो रहे थे.

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Published at : 04 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Delhi Fire UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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