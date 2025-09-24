उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसी क्रम एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. बीजेपी के प्रदेश कार्यशाला में 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी. राजधानी में कुआं वाला के एक निजी संस्थान में पार्टी की प्रदेश कार्यशाला होगी. इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का मार्गदर्शन सभी को मिलेगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में आज बुधवार (24 सितंबर) को पार्टी की प्रदेश कार्यशाला होगी. इसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर कार्य योजना पर चर्चा करेंगे. इसमें यह रणनीति तय की जाएगी कि कैसे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में लाई जाए.

कार्यशाला में सीएम धामी समेत ये लोग रहेंगे मौजूद

एबीपी लाइव को प्रदेश मीडिया संयोजक मनवीर चौहान ने बताया कि कुआं वाला के एक निजी संस्थान में पार्टी की प्रदेश कार्यशाला होनी है. इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का मार्गदर्शन पार्टी के पदाधिकारियों को मिलेगा. इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी उपस्थित रहेंगे. कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 मिशन है और साथ ही संगठन के बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस होगा.

बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने एबीपी लाइव से बात करते हुए बताया कि कार्यशाला में सभी बूथों तक पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक नई जनप्रतिनिधियों की बड़ी टीम का बूथों पर उपयोग करने का, संगठन कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का आह्वान करेगा. प्रकोष्ठों और मोर्चा की इकाइयों का गठन करने का विषय इस कार्यशाला में प्रमुख होगा.

कार्यशाला के साथ पदाधिकारी की नई प्रदेश टीम मिशन 2027 की तैयारी में लग जाएगी. कार्यकर्ता उत्तराखंड में पीएम मोदी के जन्मदिन को दिव्या आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं. भट्ट ने यह भी कहा कि जहां सरकार जनता को राहत पहुंचाने के लिए दिन-रात जुटी है, वहीं हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी फौज लोगों की सेवा करने में जुटी हुई है और इस बार प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा. तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी.