उत्तराखंड बीजेपी का आरोप- 'कांग्रेस को चुनावी समय में याद आते हैं हिंदुत्व और भगवान'

उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर चुनावी समय में हिंदुत्व और भगवान को याद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की महिलाएं अब पूरी तरह जागरूक हैं और किसी भी तरह के राजनीतिक प्रलोभन से बहकने वाली नहीं हैं. प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को अचानक हिंदुत्व याद आने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं को हर नीति के केंद्र में रखा है. चाहे केंद्र की योजनाएं हों या धामी सरकार के राज्यस्तरीय कार्यक्रम—हर स्तर पर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है.

नेहा जोशी ने कहा कि देश की महिलाएं अब भाग्य-विधाता की भूमिका निभा रही हैं और अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस महिलाओं पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन आधी आबादी भाजपा की नीतियों को जमीनी स्तर पर महसूस कर चुकी है."

'हर योजनाओं में महिलाओं की रही सीधी भागीदारी'

बीजेपी नेता नेहा जोशी ने कहा, "जनधन खातों से लेकर उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान से लेकर किसान सम्मान निधि तक हर योजना में महिलाओं की सीधी भागीदारी रही है." उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में पात्र किसानों में 50% महिलाएं शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की योजनाओं का वास्तविक लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है.

'महिलाएं करती हैं पीएम मोदी के मॉडल पर भरोसा'

नेहा जोशी ने दावा किया कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक महिलाओं ने भाजपा को मजबूती से समर्थन दिया है और यही रुझान उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास मॉडल पर भरोसा करती हैं. ऐसे में कांग्रेस के चुनावी पैंतरे और आखिरी समय में किए जाने वाले वादे अब कोई मायने नहीं रखते. भाजपा का मानना है कि 2025 के चुनाव में भी महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी और प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनने में अहम योगदान देंगी.