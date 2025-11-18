हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: बिहार नतीजों के बाद यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी रार! इमरान मसूद का बड़ा बयान

UP Politics: बिहार नतीजों के बाद यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी रार! इमरान मसूद का बड़ा बयान

UP News: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार ने विपक्षी खेमे में टकराव की स्थिति बना दी है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा चीफ अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 05:37 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी खेमे में टकराव की स्थिति लगातार सियासत के केंद्र में बनी हुई है, बिहार के नजीतों में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है. अब बिहार के नतीजों के बाद महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बयान का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उत्तर प्रदेश की सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन के अंदर चल रही सियासी बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया है. पत्रकारों ने सांसद इमरान मसूद से सवाल किया, जबसे कांग्रेस बिहार में चुनाव हारी, तब से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव को लीड करना चाहिये....'

'अखिलेश यादव पहले यूपी संभाल लें'

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "अखिलेश यादव पहले यूपी लीड कर लें, अभी 2027 आ रहा है. अभी 2027 की बात कर लें." इमरान मसूद ने आगे कहा है कि, राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी का किसी से मुकाबला नहीं है."

इंडिया गठबंधन से अलग होंगे राहुल गांधी?

पत्रकारों ने जब सांसद इमरान मसूद से सवाल किया, "गठबंधन के अंदर रीव्यू मीटिंग की बात कही जा रही है कि रीव्यू होना चाहिये, गठबंधन के पार्टनर नाराज हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को अकेले जाना चाहिये? या अभी भी गठबंधन को साथ में लेकर सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहिये?" इस पर इमरान मसूद ने कहा, मैं इस फैसले के अंदर नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं... फैसला पार्टी को करना है, इस बारे में मेरी कोई राय मायने भी नहीं रखती है.

Published at : 18 Nov 2025 05:36 PM (IST)
