हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: कांग्रेस विधायक को CM धामी का जवाब, 'अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान'

उत्तराखंड: कांग्रेस विधायक को CM धामी का जवाब, 'अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान'

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कानून व्यवस्था और अधिकारियों पर सवाल उठाया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक के सवालों का जवाब दिया.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 10:56 PM (IST)
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था और अधिकारियों पर सवाल उठाया. साथ ही कई गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक ने लगाए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में खड़े होकर कांग्रेस विधायक के सवालों और आरोपों का जवाब दिया.

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ने आदेश चौहान ने कहा, या तो इस सरकार का अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है, या इन्होंने कह रखा है कि इनकी (विपक्ष) सुननी नहीं है. कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपनी बात पूरी कह पाते कि इससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खड़े होकर जवाब देना शुरू कर दिया.

'अधिकारियों को कहा गया है कि जायज बात सुनना है'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में खड़े होकर साफ कहा, "किसी भी अधिकारी को यह कभी नहीं कहा गया है कि नहीं सुनना है. सबको कहा गया है कि जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुनना है, संवैधानिक बात सुननी है." कांग्रेस विधायक के आरोपों का भी पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया है.

विधायक आदेश चौहान के आरोपों का दिया जवाब

विधायक के आरोप कि "धर्म विशेष, वर्ग विशेष को डराया-धमकाया या भयभीत किया जा रहा है." पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, "हम जो भी काम करते हैं, संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं. कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है, उस पर विश्वास करके करते हैं.

अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, "जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, अतिक्रमण करता है. कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है. लाल, हरी, पीली और नीली चादर डालकर जमीन पर कब्जा करेगा. वह देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है. उन्हें कानून के तहत हटाया गया है, और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा." सीएम धामी ने कहा कि किसी समुदाय विशेष को डराने का हमारा कोई मकसद नहीं है.

Published at : 03 Nov 2025 10:56 PM (IST)
Dehradun News Uttarakhand Assembly Session UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
