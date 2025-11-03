जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया 'हिंदू राष्ट्र' का फॉर्मूला, कैसे भारत बनेगा हिंदुओं का देश?

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पक्का तालाब स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य और दैतापति जी महाराज उड़ीसा सहित तमाम संतों ने भूमि पूजन कर प्रथम फावड़ा मारकर शुभारंभ किया. इस दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंच से कहा कि हिंदुओ की संख्या 80 प्रतिशत होनी चाहिए, भारत हिन्दू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदुओं को जागरुक होना होगा.

इसके साथ ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि संसद में 370 सीट लाकर हिन्दू राष्ट्र बनाएं और रामभद्राचार्य ने मंच से कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे बीजेपी नेता संतोष तिवारी से हिन्दू बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी देने के लिए एक विद्यालय खोलने के लिए चार लाख रुपये की मांग की. उन्होंने कहा कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, हिन्दू के बच्चों को अपने धर्म के बारे में सारी जानकारी हो इसके लिए ऐसे विद्यालय जरूर बनने चाहिए. आज के समय में हिंदुओं को अपनी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए.

वहीं जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर अब देश संतों के भी प्रतिक्रिया आ रही है और सीताराम दास महाराज और परमहंस आचार्य ने उनके बयान का समर्थन दिया है. दोनों संतों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कुछ कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में देश में हिंदुओं की सुरक्षा संदिग्ध हो सकती है.

सीताराम दास महाराज ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान को सही बताते हुए कहा कि जब तक जगद्गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत हैं, सनातनियों द्वारा हिंदुओं को कोई क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी. जब तक ऐसे संत हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है. कई हिंदू महापुरुष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं और यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक संसद में हमारी संख्या 370 सीटों तक नहीं पहुंचती.

