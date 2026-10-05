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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल

टिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल

उत्तराखंड की टिहरी विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर के आसार हैं. हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 951 वोटों से जीत दर्ज की थी.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 05 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है. वहीं गढ़वाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक टिहरी में एक बार फिर मुकाबला बेहद करीबी रहने की उम्मीद है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत सिर्फ 951 वोटों के अंतर से तय हुई थी.

साल 2022 में बीजेपी के किशोर उपाध्याय को 19,802 वोट मिले. वहीं उत्तराखंड जन एकता पार्टी के दिनेश धनै 18,851 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे. कांग्रेस के धन सिंह नेगी 6,385 वोट पर सिमट गए और मुकाबले से लगभग बाहर हो गए. साल 2017 में बीजेपी के धन सिंह नेगी ने निर्दलीय दिनेश धनै को 6840 वोट से हराया था. वहीं इस सीट पर 2002 और 2007 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी का खाता 2017 में ही खुला था.

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निर्दलीय और क्षेत्रीय दल बिगाड़ते हैं खेल

टिहरी को किसी पार्टी का पक्का किला कहना मुश्किल है. यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जाती है. हालांकि इस सीट पर निर्दलीय और क्षेत्रीय दल समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं. 

सामाजिक समीकरण

टिहरी सामान्य सीट है. पहाड़ की दूसरी सीटों की तरह यहां भी राजपूत और ब्राह्मण मतदाता अहम भूमिका में माने जाते हैं. जबकि अनुसूचित जाति के वोट भी नतीजे पर असर डालते हैं. टिहरी गढ़वाल जिले में मुस्लिम आबादी करीब 1.19 प्रतिशत है. इसलिए इस सीट पर मुस्लिम वोट का असर बहुत सीमित रहता है.

कौन हो सकते हैं चेहरे?

बीजेपी में मौजूदा विधायक किशोर उपाध्याय का दावा इस सीट पर स्वाभाविक है. दिनेश धनै पिछली बार बेहद कम अंतर से पीछे रहे थे, इसलिए उनकी सक्रियता पर सबकी नजर रहेगी. धन सिंह नेगी कांग्रेस छोड़ चुके हैं. वहीं दिनेश धनै के एक मजबूत प्रत्याशी होने की वजह से कांग्रेस उन्हें अपने खेमे में करना चाहेगी. हालांकि, अभी तक किसी दल प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Tehri News UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Assembly Election 2027
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