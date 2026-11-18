बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने तीखी टिप्पणी की है. सपा प्रवक्ता ने धीरेंद्र शास्त्री को धोखेबाज और फर्जी करार दिया है. उत्तर प्रदेश स्थित कुंडा में रामकथा कर रहे धीरेंद्र शास्त्री पर वर्मा ने दावा किया कि यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश है.

सपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर आप धोखेबाज किस्म के बाबाओं को बाबा कहने लगेंगे तो इससे दूसरे संतों का अपमान होता है. ऐसे फर्जी बाबाओं को बैठाकर कथा कराने का एकमात्र उद्देश्य अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना है. इनमें न भक्ति है और न ही त्याग. जिस तरह चुनावी दिखावे और राजनीतिक खेल के लिए नाटक किए जाते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसा ही कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है. वे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं. उन्हें किसी धर्म का ज्ञान नहीं है. समाज में दुश्मनी पैदा करने के लिए वे बेतुकी बातें करते हैं, जो खतरनाक है.