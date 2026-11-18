पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार (17 नवंबर) को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की आलोचना करने वालों को मूर्ख बताया. गोपी ने कहा कि वे इसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र त्रिशूर में युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम के दौरान यह बात कही.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "E-20 पेट्रोल को लेकर आरोप लगाने वालों की सोच राजनीतिक रूप से विकृत है. वे मूर्ख हैं और इसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते. वे पूरी तरह से मूर्ख हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे हैं और ईंधन में एथेनॉल की मात्रा की जांच कर रहे हैं, हो सकता है कि वे कैनिस्टर में पेट्रोल खरीद रहे हों और सैंपल लेने से पहले उसमें कुछ मिला रहे हों."

CBI को बुलाना पड़ सकता है- गोपी

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे दावों की जांच के लिए हमें CBI को बुलाना पड़ सकता है. तब ये लोग CBI के खिलाफ भी हो जाएंगे." गोपी ने तर्क दिया कि पेट्रोल में E10 से E20 तक एथेनॉल मिलाने की शुरुआत 'ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया' द्वारा वैज्ञानिक रिसर्च के बाद की गई थी. उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल मिलाना उन इंजनों से निकलने वाले धुएं को सीमित करने का एकमात्र सुधार का तरीका है, जो आज के समय के मुताबिक नहीं हैं."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि जिनेवा कन्वेंशन के जरिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम वातावरण में क्या छोड़ रहे हैं. अगर यह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है तो इसमें कौन-कौन से केमिकल हैं? अगर देश इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य पर खतरा आ सकता है.

पर्यावरण फ्रेंडली फ्यूल की तलाश- गोपी

उन्होंने कहा कि दुनिया नए और पर्यावरण के मुताबिक फ्यूल की तलाश कर रही है. गोपी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल में इस बात की जांच की जा रही है कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20 प्रतिशत) से ज्यादा है.

पिछले हफ्ते कर्नाटक ने एक जांच के बाद दावा किया कि तेल कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है. कुछ नमूनों में तो एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई. सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने संयुक्त बयान जारी कर इन नतीजों पर सवाल उठाए हैं.

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