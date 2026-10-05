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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि

'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि

मथुरा में विवाद के बीच प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं. इस बीच संत समाज ने भी नाराजगी जताई है. साथ ही प्रेमानंद महाराज से सामने आकर बात रखने की मांग की.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 05 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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मथुरा स्थित प्रेमानंद महाराज के केलि कुंज आश्रम को लेकर उठ रहे सवालों पर संत समाज बहुत आहत है. दरअसल 25 सितंबर को एक शिष्य द्वारा कथित तौर पर खुदकुशी किए जाने के बाद मामला गरमया हुआ है. इस बीच एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान राधानंद गिरी आश्रम की महंत राधानंद गिरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज को सामने आकर इन सवालों का जबाब देना चाहिए. क्योंकि इससे सिर्फ उनकी छवि खराब नहीं हो रही है, बल्कि पूरे संत समाज पर सवाल उठ रहे है. राधानंद गिरी ने कहा, "प्रेमानंद महाराज पूरे ब्रज की शान हैं. वो महान संत हैं. उनके करोड़ों भक्त हैं और अब सबकी निगाह उनके ऊपर है कि वो इस घटना को लेकर क्या कहते है.

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राधानंद गिरी ने उठाए सवाल

राधानंद गिरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज उनसे कोई मिल नहीं सकता. संत से मिलने के लिए रोक होनी ही नहीं चाहिए. उनसे संत, पुलिस प्रशासन मीडिया कोई मिल नहीं सकता आखिर ऐसा क्यों है. इसलिए उन्हें सामने आना चाहिए. मुझे तो शक है कि बाबा को अपने शिष्य की मौत की जानकारी भी न हो उनसे छिपाया गया हो. 

राधानंद गिरी ने आगे कहा, "जो आश्रम के गेट पर तैनात है वो बाबा से क्यों नहीं मिलने देते ये बड़ा सवाल है. बाबा को संत समाज के लिए और ब्रज के लिए सामने आना चाहिए." बता दें कि वृंदावन स्थित प्रेमानंद गोविंद शरण (प्रेमानंद महाराज) के केलि कुंज आश्रम से तीन जुलाई से लापता 17 वर्षीय किशोर के परिजनों ने शनिवार (3 अक्टूबर) को आश्रम परिसर के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. 

राधानंद गिरि ने लगाया आरोप

राधानंद गिरि ने आरोप लगाया कि आश्रम में लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने एक संत की मौत का जिक्र करते हुए घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए. उनका कहा कि संत को कथित तौर पर चौथी मंजिल से नीचे फेंका गया. घटना की परिस्थितियों की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उपलब्ध जानकारी सामान्य हादसे से अलग सवाल खड़े करती है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 05 Oct 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Premanand Maharaj
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