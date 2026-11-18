मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में, जावेद अख्तर ने 'रामायण' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर की इस फिल्म को देखने की इच्छा जताई है.

जावेद अख्तर ने भगवान श्री राम के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श और जीवन जीने का एक तरीका हैं. आखिर जावेद अख्तर ने भगवान श्री राम और 'रामायण' फिल्म के बारे में और क्या कहा? आइए जानते हैं.

भगवान श्री राम और 'रामायण' को लेकर जावेद अख्तर ने क्या कहा?

हाल ही में जावेद अख्तर एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की. इसी दौरान उन्होंने 'रामायण' फिल्म पर भी रिएक्शन दिया. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. दरअसल इवेंट में उनसे 'रामायण' फिल्म से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था. उनसे पूछा गया, "क्या आपने नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' फिल्म देखी है?" इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा, "मैं यह फिल्म जरूर देखूंगा. मेरी बेटी जोया ने यह फिल्म देखी है और वह इसकी तारीफ कर रही है. आमतौर पर वह किसी प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं करती है."

इस इवेंट में जावेद अख्तर ने भगवान श्री राम के बारे में अपने विचार भी शेयर किए. अख्तर ने कहा, 'भगवान श्री राम एक आदर्श हैं. वे नैतिकता और जीवन जीने के एक तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं. भगवान श्री राम नैतिकता के प्रतीक हैं. वे हर भारतीय और उनकी संस्कृति में रचे-बसे हैंय जब आप इसे देखते हैं और इसकी सराहना करते हैं, तो यह सीधे आपके दिल को छू लेता हैय हो सकता है कि कल कुछ लोग मेरे इस बयान से नाराज हो जाएं, लेकिन भगवान श्री राम हर भारतीय के खून में रचे-बसे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: "...Ram is not just about a person; Ram is a morality. Ram is a way of living. Ram is certain aesthetics, certain morality...Ram is in the blood of every Indian, whatever religion they follow. He is a way of life...," says lyricist Javed Akhtar while speaking on the lines 'Mann se Ravan jo nikale, Ram uske Mann main hai' from 'Pal Pal Hai Bhaari' from Swades, a song penned by him. — ANI (@ANI) November 17, 2026

जावेद अख्तर ने कहा, 'भले ही कभी-कभी उन्हें केवल एक इंसान के रूप में देखा जाता हो, लेकिन उनका महत्व उससे कहीं अधिक है. वे जीवन का एक दर्शन हैं.' इस दौरान, जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' पढ़ना शुरू किया है।. उन्हें यह किताब बहुत अच्छी लग रही है.