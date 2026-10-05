मुरादाबादः गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग, सड़कों पर उतरा बजरंग दल

शारदीय नवरात्रि से पहले एक बार फिर गरबा पंडालों मैं गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर सियासत गरमा गई है. मुरादाबाद में बजरंगदल के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में मांग की गई है कि गरबा पंडालों में गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए. साथ ही दिवाली पर हिन्दू देवी देवताओं के नामों और तस्वीरो वाली आतिशबाजी पर रोक लगाई जाये.

बजरंग दल नेताओं का कहना है कि गरबा में दूसरे धर्म के युवक घुस आते हैं और वहीं से लव जिहाद शुरू हो जाता है. इसलिए पुलिस प्रशासन पहचान पत्र देख कर सिर्फ हिन्दुओं को गरबा में जाने दे और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगाए. इसके साथ ही बजरंग दल के लोगों ने बाजारों में हिन्दू देवी देवताओं के फोटो और नामों से बिकने वाली आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

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शराब और नॉनवेज बिक्री पर रोक की मांग

इसके अलावा बजरंग दल नेताओं ने यह भी मांग की है कि गरबा और नवरात्र पर जिस मार्ग से श्रद्धालु जाते हैं, उस रोड की शराब और मांस मछली की दुकानें बंद कराई जाए. गरबा, नवरात्रि और दिवाली सहित आगामी त्योहारों को लेकर बजरंग दल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं.

लव जिहाद के मामलों का दिया हवाला

संगठन का कहना है कि गैर समुदाय के लोगों का गरबा में प्रवेश नहीं होना चाहिए और आयोजकों के साथ-साथ संगठन के कार्यकर्ता भी इस पर नजर रखेंगे. बजरंग दल ने इसके पीछे लव जिहाद के मामलों का हवाला देते हुए सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने की बात कही है. बजरंग दल नेताओं का कहना है कि लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए गरबा आयोजनों में पहचान की जांच जरूरी है.

दीपावली को लेकर भी संगठन ने की मांग

बजरंग दल ने यह भी कहा कि आयोजकों के साथ संगठन के कार्यकर्ता भी गरबा कार्यक्रमों में ID चेकिंग पर नजर रखेंगे. इसके अलावा दीपावली को लेकर भी बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि हिंदू देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए. बजरंगदल का कहना है कि धार्मिक आस्था और देवी-देवताओं की तस्वीरों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

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