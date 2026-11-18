उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपला गुप्ता 'नंदी' की मां विमला देवी का आज सुबह निधन हो गया. वह 85 वर्ष की थीं और बीमारी के चलते उनका इलाज प्रयागराज के नाजरेथ अस्पताल में चल रहा था. नंद गोपाल नंदी ने यह दुखद खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की.

नंद गोपाल नंदी ने अपनी मां के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज माँ की छाया सर से दूर हो गयी. पिताजी के जाने के बाद माँ ने ही परिवार को संभाला. उनका स्नेह, ममत्व और आशीर्वाद हर कठिनाई से जूझने का सम्बल थी. उनकी उपस्थिति जीवन में ईश्वरीय मौजूदगी थी.....मम्मी."

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सीएम योगी ने जताया दुःख

नंद गोपाल नंदी की मां के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुःख जाहिर करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने लिखा, "उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति."

अन्य नेताओं ने भी जताया दुःख

जैसे ही खबर सामने आयी बीजेपी के साथ ही उनके समर्थकों और जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गयी. प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह और सूर्य प्रताप शाही सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

निधन के बाद परिवार और करीबी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, खुद नंदी भी अपने कार्यक्रम छोड़कर प्रयागराज पहुंच रहे हैं. वहीं अब अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

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