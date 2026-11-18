कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव लॉन्च हो गई है. इस किताब में सोनिया ने अपनी गांधी परिवार से लेकर राजनीति तक कई खुलासे किए हैं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में मेनका गांधी के बारे में भी लिखा है. किताब लॉन्च होने के बाद ही मेनका गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें वो सोनिया के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात कर रही हैं.

मेनका गांधी ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में सोनिया के साथ अपने रिश्तों के बारे बताया था. उन्होंने कहा था, सोनिया मुझसे काफी बड़ी थी. मैं ये नहीं कह सकती की हम दोस्त थे. हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा उम्र का फासला था और अनुभव का फासला उससे भी ज्यादा.

हम दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी

मेनका ने कहा था, हम दोनों की पसंद बहुत ज्यादा अलग थी. मेरा फेवरेट टाइम पास रीडिंग करना था और सोनिया का फेवरेट टाइम पास शॉपिंग था. कई बार हम दोनों चीजों को मिला लेते थे. मैं कई बार उनके पास जाती थी कि ये पढ़ें और कई बार वो पढ़ती भी थीं. मगर हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे. तो मैं श्योर नहीं हूं कि आप हमे दोस्त कह सकें. लेकिन निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण थे.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में क्या लिखा?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में मेनका के बारे में लिखा है. उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में संजय और मेनका की शादी हो गई थी. शुरुआत में सब ठीक रहा. जोनों बहुओं को परिवार में बराबर की हिस्सेदारी रखती थी मगर मेनका इसे अपमान की तरह देखती थीं. उन्होंने बताया कि संजय गांधी के निधन के बाद मेनका खुद को उनका राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं. इस वजह से परिवार में गंभीर मतभेद हो गए थे.

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