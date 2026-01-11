अंकिता भंडारी केस में CBI जांच की अहम प्रक्रिया पूरी, पीड़िता के माता-पिता ने की थी मांग

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर एक अहम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए सीबीआई जांच कराने संबंधी जो पत्र दिया गया था, उसे उत्तराखंड सरकार के सचिव गृह द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और एसएसपी देहरादून को संदर्भित किया गया.

एसएसपी देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद उसे पंजीकृत मुकदमे की विवेचना में विधिवत रूप से सम्मिलित कर लिया गया है और इसे दर्ज प्राथमिकी का हिस्सा बनाया गया है. साथ ही यह पत्र आगे होने वाली सीबीआई जांच में भी शामिल रहेगा.

'पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो रही जांच'

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जांच से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को नियमों के अनुसार पूरा किया जा रहा है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

CBI जांच की मांग को लेकर बुलाया गया था बंद

आपको बता दें कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज 11 जनवरी उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था. इसी चलते देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुड़की और कुमाऊं के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही सामान्य रही.

कहीं-कहीं कुछ देर के लिए प्रतीकात्मक विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन आम जनता ने बंद से दूरी बनाए रखी. हालांकि, इन सभी मांगों के बीच खबर यह है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की अहम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

