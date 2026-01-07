अंकिता भंडारी केस में नया मोड़, पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ऑडियो वायरल

उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर से सुर्खियों में है. अब इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का एक और ऑडियो सामने आया है. सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की नई ऑडियो क्लिप ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है. इस ऑडियो से साफ पता लगता है कि दोनों अंकिता के नाम पर अपनी आपसी दुश्मनी निकाला रहे है और अंकिता नाम लेकर प्रदेश को बदनाम करने में लगे हैं.

वायरल ऑडियो में पूर्व विधायक सुरेश राठौर कह उर्मिला सनावर से कह रहे हैं, "कितने फैसले मैंने जज की सीट पर बैठकर किये हैं. मैं तो 6 साल जज रहा हूं... आज भी गूगल में मेरे फैसले दौड़ते हैं." उर्मिला सनावर ने कहा, "बाबू सबके फैसले करवाते हो अपनी जिंदगी के सही फैसले नहीं कर पा रहे हो." सुरेश राठौर ने कहा, "हमारे साथ अन्याय हुआ है. इस उर्मिला ने रोते हुए कहा कि अपनी पत्नी स्वीकार के बाद भी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी... दुनिया के सामने हंसते हुए फोटो डालते हैं ताकि, किसी पता न चल सके कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं."

सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी का एक ओर ऑडियो सामन आया है जिसके बाद पता लग रहा है कि अंकित का नाम लेकर आपसी दुश्मनी मिठाई जा रही है फिलहाल यह ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है pic.twitter.com/chombmQjb7 — Danish Khan (@danishrmr) January 7, 2026

सुरेश राठौर ने उर्मिला पर लगाया धोखेबाजी का आरोप

सुरेश राठौर ने उर्मिला से कहा कि तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की है. सुरेश ने कहा कि... तुमने ने सारी रात दुष्यंत गौतम से गुटमुट करी... सारी रात अभिषेक ने गुटमुट करी... सुरेश राठौर ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा से बातचीत हुई,,, दुष्यंत गौतम से भी हुई है और अभिषेक से भी हुई है...

उर्मिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लिया दुष्यंत का नाम?

सुरेश राठौर की इन बातों पर उर्मिला सनावर ने कहा कि... 'अगर आप एक कॉल ला दो कि हमारी दुष्यंत गौतम या सुरेंद्र शर्मा से बात हुई है तो उसी दिन अपना डिवोर्स समझ लेना... छोड़ देंगे आपको..,' सुरेश राठौर ने उर्मिला से कहा कि... 'तूने सुरेंद्र शर्मा, अभिषेक और दुष्यंत गौतम के कहने पर दुष्यंत का नाम नहीं लिया है... हमें पता है...'

बातचीत के दौरान उर्मिला सनावर ने कहा कि... तुम (सुरेश राठौर) हमें अपनी पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे... सच्चाई तो यह है कि तुम (सुरेश राठौर) दुष्यंत को बर्बाद करना चाह रहे थे... इस पर सुरेश राठौर ने उर्मिला से कहा कि... तुझे आज भी दुष्यंत का दर्द है... तुझे सुरेश के दर्द कभी हुआ नहीं... इसीलिये मेरी तेरे से हमेशा दूरियां हैं...

प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलनी थी दुष्यंत की पोल!

वायरल ऑडियो में सुरेश राठौर दुष्यंत गौतम की कोई पोल खुलने की बात कह रहे हैं... वह कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यह तय हुआ था कि दुष्यंत की पोल खुलनी थी... दुष्यंत की पोल नहीं खुलनी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था...