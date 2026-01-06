BJP नेता दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर दर्ज कराई FIR, छवि खराब करने का आरोप

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग के बाद शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों ने अब सियासी तकरार का रूप ले लिया है. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि धूमिल करने और प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. बीजेपी नेता ने डालनवाला थाने के साथ-साथ एसएसपी और डीजीपी को भी शिकायत पत्र सौंपा है.

सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ शिकायत

दुष्यंत गौतम ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो व पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और उत्तराखंड में दंगे जैसी स्थिति पैदा करना है. उन्होंने इसे एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दिया है.

इस शिकायत में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और आम आदमी पार्टी (आप) का भी नाम लेते हुए आरोप लगाया गया है कि इन दलों के इशारे पर यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया जा रहा है. तहरीर के अनुसार, विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक सुनियोजित रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

बीजेपी नेता की छवि ख़राब करने का आरोप

भाजपा नेता ने वायरल हो रहे वीडियो, पोस्ट और उनके लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके. वहीं डालनवाला पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा. एसएसपी अजय सिंह इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इससे पहले भी उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाने में मामला दर्ज हो चुका है. वर्तमान प्रकरण में भी दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

