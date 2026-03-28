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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर: मामी से एकतरफा प्यार में भांजा बना हत्यारा, मामा को शराब पिलाकर मफलर से घोटा दम

रामपुर: मामी से एकतरफा प्यार में भांजा बना हत्यारा, मामा को शराब पिलाकर मफलर से घोटा दम

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 13 मार्च की रात सैदनगर में एक नौजवान की लाश मोटरसाइकिल के पास मिली, पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 08:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश समाचार: रामपुर जिले के थाना क्षेत्र टांडा के सैदनगर में 13 मार्च की रात को एक नौजवान की लाश और पास से उसका मोटरसाइकिल बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन मृतक की गर्दन और चेहरे पर निशान ने शक पैदा कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटकर मारने का खुलासा होने के बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की.

पुलिस ने खुलासा किया कि यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के भांजे वीरेंद्र ने अपने दोस्त जितेंद्र उर्फ छोटू के साथ मिलकर किया था. आरोपी वीरेंद्र अपनी मामी से एकतरफा प्यार करता था और अपने मामा को रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर किया कत्ल 

रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार आरोपियों ने पूरे कत्ल की योजना फिल्मी तरीके से बनाई थी. आरोपी भांजा वीरेंद्र अपने मामा को एक खेत में ले गया, जहां उसने उसे बीयर पिला दी. जब मामा नशे में धुत हो गया और बेहोश हो गया तो वीरेंद्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मफलर से गला घोंटकर मार डाला. इस घिनौने अपराध को करने के बाद उन्होंने सबूतों को नष्ट करने और पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची.

पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने लाश को मोटरसाइकिल पर रखा, इसे दोनों तरफ से पकड़ लिया और साइकिल स्टार्ट कर दी. फिर उन्होंने मोटरसाइकिल को तेज किया और इसे सड़क के किनारे खींच लिया ताकि दर्शकों को विश्वास हो सके कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वैज्ञानिक सबूतों द्वारा इस चाल को नाकाम कर दिया गया. एएसपी ने कहा कि जांच इस समय चल रही है, एकतरफा प्रेम संबंध के कोण पर केंद्रित है, और दोनों गिरफ्तार दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Published at : 28 Mar 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Rampur UP NEWS Rampur Murder Case
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