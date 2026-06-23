लखनऊ अग्निकांड पर BJP नेताओं ने जताया दुख, कहा- लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई हो

लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर वाली इमारत में हुए भीषण अग्निकांड पर भाजपा नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की.

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “लखनऊ की एक इमारत में जो हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह बहुत दुखद है. बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं. मुझे इस बात का संतोष है कि सीएम योगी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और सरकार ने बहुत प्रभावी तरीके से इस मामले में कदम उठाया. इस हादसे में जिम्मेदार और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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ऐसा त्रासदी को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं- हंसराज विश्वकर्मा

मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, “निश्चित रूप से यह घटना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद है. ऐसी त्रासदी को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे. हादसे में घायल बच्ची की स्थिति अब ठीक है.

वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, “अलीगंज में कल हुई आग की घटना एक बहुत बड़ी और गंभीर त्रासदी है. इसमें 15 मासूम बच्चों की जान चली गई है. सरकार का हर प्रतिनिधि इससे बहुत दुखी है. घटना स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए. घटना की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री अपने तय कार्यक्रमों को छोड़कर मौके पर पहुंचे.”

टीएमसी विवाद और महाराष्ट्र पर भी प्रतिक्रिया

नरेंद्र कश्यप ने टीएमसी में चल रहे आंतरिक कलह पर कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही अब सामने आ रही है. उनके लगभग 20 सांसदों और 60 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है. मुख्तार अब्बास नकवी ने महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ पर शिवसेना (यूबीटी) पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे अपने ही लोगों को बिकाऊ कहेंगे तो चीजें स्थिर कैसे रहेंगी. उन्होंने कहा कि ये पार्टियां विरोधाभास की जेल में फंसी हुई हैं.

भाजपा नेताओं ने लखनऊ अग्निकांड में मारे गए बच्चों और युवकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराएगी. साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आग लगने की वजह की निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं.

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